Baba-oğlu Tatlısesler birbirine girdi: ‘Biz daha ölmedik’

Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:00

Güncelleme: 24.09.2023 - 17:00

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerginlik devam ediyor.

İbrahim Tatlıses, büyük oğlu Ahmet Tatlıses’i kastederek "Biz daha ölmedik. Bizi ölü sayanlar ölü sayılandır. Çakalların ömrü aslan ayağa kalkana kadardır. Biz işimizin başındayız. Aslanın çakallarla işi olmaz. Önümüz kış, kış kışlığını puşt puştluğunu yapacak" dedi.

Oğlu Ahmet Tatlıses ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çakallar güçlerini kalabalıktan, aslanlar yalnızlıktan alır. Doğru çivi olanın çekiç sallayanı çok olur. Dik duran adamlar pes etmeyi değil ,pes ettirmeyi göze alan adamlardır" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses açtığı çiğköfte fabrikasıyla uzun zamandır konuşmadığı babasına rakip olmuştu