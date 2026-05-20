Sevgiyi, minnettarlığı ve saygıyı ifade etmenin en anlamlı yollarından biri olan Babalar Günü, 2025 yılında da özel duyguların ön plana çıktığı bir gün olarak kutlanacak. Peki, Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? Babalar Günü ne zaman?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. 2026 yılında ise bu özel gün 21 Haziran’a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?

Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan, babalara olan sevgi ve minnettarlığın ifade edildiği özel bir gündür. 2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bugün itibarıyla Babalar Günü'ne 32 gün kaldı.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanmaktadır. Bu özel günün ortaya çıkmasında Sonora Smart Dodd önemli bir rol oynamıştır. Annesinin yokluğunda kendisini ve beş kardeşini büyük bir fedakârlıkla büyüten babası William Jackson Smart’ı onurlandırmak isteyen Dodd, babaların da özel bir günle anılması gerektiğini önermiştir.

Başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran’ın Babalar Günü olarak ilan edilmesini isteyen Dodd’un önerisi, hazırlık sürecinin uzaması nedeniyle ertelenmiş ve ilk kutlama 19 Haziran 1910’da Washington’da yapılmıştır.

Daha sonraki yıllarda resmiyet kazanan bu özel gün, 1966’da dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak ilan edilmesiyle resmileşmiştir. 1972 yılında ise Richard Nixon’ın imzasıyla ABD’de yasal olarak kabul edilmiş ve zamanla dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bir gün hâline gelmiştir.