Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

20.05.2026 10:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?

Ulusal Staj Programı sonuçları 2026 sorgulama ekranı için gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen genç yetenekler için kamu ve özel sektörün kapılarını aralayan 2026 Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı başvuru yapan adaylar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı takvimine göre başvuruların Mart ayı sonunda tamamlanmasının ardından, adayların beyan ettiği belgelerin kontrolü ve dijital puanlama süreci başladı. Geçmiş yıllardaki uygulama takvimi dikkate alındığında, öğrencilerin yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren açıklanması bekleniyor. Puanların ilan edilmesinin ardından ise işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte staj teklif süreci başlayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak takip edebilecek. Uzmanlar ise öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adaylar;

  • Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.),
  • Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler,
  • Sportif Başarılar

gibi kriterler üzerinden puanlanıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, sadece bu yeterlilik puanlarına göre teklif gönderiyor.

İlgili Konular: #Staj #Sonuç #Ulusal Staj Programı

İlgili Haberler

Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milyonlarca öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşırken gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan çalışma takvimine çevirdi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? 3 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Dönem Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik (ÖGG) sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 120. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
2026 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
2026 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçlarına dair heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki, 2026 MEB İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?