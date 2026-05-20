Kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen genç yetenekler için kamu ve özel sektörün kapılarını aralayan 2026 Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı başvuru yapan adaylar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, 2026 Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı takvimine göre başvuruların Mart ayı sonunda tamamlanmasının ardından, adayların beyan ettiği belgelerin kontrolü ve dijital puanlama süreci başladı. Geçmiş yıllardaki uygulama takvimi dikkate alındığında, öğrencilerin yeterlilik puanlarının Mayıs ayının ortalarından itibaren açıklanması bekleniyor. Puanların ilan edilmesinin ardından ise işverenlerin stajyer havuzuna erişim sağlamasıyla birlikte staj teklif süreci başlayacak.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, başvuru sonuçlarını ve kendilerine iletilen staj tekliflerini Kariyer Kapısı platformuna e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak takip edebilecek. Uzmanlar ise öğrencilerin bu süreçte e-posta bildirimlerini ve Kariyer Kapısı platformunu düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Ulusal Staj Programı, Türkiye'nin en şeffaf ve objektif yerleştirme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Adaylar;

Akademik Performans (Not ortalaması, bölüm başarısı vb.),

Sanatsal ve Sosyal Faaliyetler,

Sportif Başarılar

gibi kriterler üzerinden puanlanıyor. İşverenler, stajyer havuzunda adayların isimlerini ve üniversitelerini görmeden, sadece bu yeterlilik puanlarına göre teklif gönderiyor.