Babası feci kazada hayatını kaybetmişti... Özge Ulusoy isyan etti: 'Yalancı şahitlerle...'

Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:35

Güncelleme: 09.04.2024 - 17:35

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde Turan Güneş Bulvarı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı.

Olayın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 ay'a indirildi. Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.

Babasının mezarını ziyaret eden Ulusoy, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ulusoy, “Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, babasının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"KATİL 15 AYDIR ARABA KULLANMAYA DEVAM EDİYOR"

Ulusoy’un paylaşımının devamı şu şekilde:

“Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun! Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz!

"BABAMI SUÇLAMAYA DEVAM ETTİ"

Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladı bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Kabul etmediler! Şaka yapmıyorum inkar etti katil babamı suçlamaya devam etti! Boşuna delirmiyorum ne yazık ki ben… Şimdi İstinaf Mahkemesi’nde davamız.

"ÖMRÜM YETTİKÇE BABAM İÇİN ADALET ARAYACAĞIM"

Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de adli kontrolü kalksınmış yurt dışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara’dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız. Ve biz…Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım.”