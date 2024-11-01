Babası Ferdi Tayfur'la olan 'soyadı' davasıyla gündemdeydi: Tuğçe Aydın yeniden hamile

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:59

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:00

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Aydın, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla üçüncü kez anne olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Muhammed Aydın ile evlenen Tuğçe Aydın, kısa bir süre önce ikinci çocuğu Lina’yı kucağına almıştı. Taner Şafak ile evliliğinden Efe adında bir oğlu da bulunan Aydın, "Aileye +1 daha yazalım Muhammed bey. Abla oluyorum gülüşü" notuyla paylaştığı fotoğrafta, üçüncü kez annelik heyecanını takipçileriyle paylaştı.

BABASIYLA DAVALIK OLDU

Tuğçe Aydın, bir süredir babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı gerilimle de gündemde. Tayfur, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçla kullanmasına karşı çıkarak İstanbul 4'üncü Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla yapılan açıklamada, "Tuğçe Tayfur Store" markasının üçüncü şahıslara devrinin tedbiren durdurulduğu bildirildi. Davanın sonucunda markayla ilişkili kişilerin de hukuksal olarak etkileneceği belirtildi.

Tuğçe Aydın’a destek veren annesi Necla Nazır ise, "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım. O yalnız değil; Allah'ı, ailesi, ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" sözleriyle kızıyla dayanışma mesajı verdi.