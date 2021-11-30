Babasını kaybeden Ebru Şallı'dan duygusal paylaşım
Ünlü model Ebru Şallı'nın babası dün son yolculuğuna uğurlandı. Şallı, cenazenin ardından sosyal medya hesabından babasıyla çekilen fotoğraflarını duygusal bir notla paylaştı.
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallu yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars’ı 16 Nisan 2020'de kaybetmişti. 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından zor günler geçiren Şallı'nın kanser tedavisi gören babası Şükrü Şallı hayatını kaybetti.
Babasını son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Babasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşan Şallı, 'ponçiğim' diye hitap ettiği hayatını kaybeden oğlu Pars'ı da andı.
Şallı yaptığı paylaşımda "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" ifadelerini kullandı.
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