Ebru Şallı'nın babası yaşamını yitirdi
Yaklaşık 1.5 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi.
Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlu Pars, yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.
Medya Radar'ın haberine göre, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından zor günler geçiren Şallı bir büyük acı daha yaşadı.
Şallı’nın Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası hayatını kaybetti. Ünlü manken cenaze töreni için Bodrum'a gitti.
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