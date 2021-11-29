Ebru Şallı'nın babası yaşamını yitirdi

Yaklaşık 1.5 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'nın kanser tedavisi gören babası yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 12:46
Ebru Şallı'nın babası yaşamını yitirdi
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Ünlü model ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlu Pars, yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle  16 Nisan 2020'de hayatını kaybetmişti.

Medya Radar'ın haberine göre, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından zor günler geçiren Şallı bir büyük acı daha yaşadı.

Şallı’nın Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası hayatını kaybetti. Ünlü manken cenaze töreni için Bodrum'a gitti.


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