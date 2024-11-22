Babasının hayatı film oluyor... Doğukan Manço'dan ilk açıklama: 'Üzerimde baskı var'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 12:14

Güncelleme: 22.11.2024 - 12:14

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları süren filmde usta sanatçıyı oyuncu Ekin Koç canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç, bilinen adıyla Ketche, oturacak. Set çalışmalarının Haziran 2025’te başlaması planlanıyor.

Barış Manço’nun unutulmaz eserlerinden Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım ve Arkadaşım Eşek gibi şarkılarla bir döneme damga vuran sanatçının hikâyesi, izleyicilere ilham verecek.







DOĞUKAN MANÇO: "BASKI HİSSEDİYORUM"



Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Senaryoyu okuduğunu belirten Doğukan Manço, "Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Ancak üzerimde baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun, neden oynamıyorsun?' diyorlar. Ama bu benim bildiğim bir iş değil. Herkes kendi uzmanlık alanında kalmalı" dedi.

Manço ayrıca, “Barış Manço hala konuşuluyor, hala gündemde. Eğer daha iyi bir oyuncu yoksa elbette biyolojik olarak benzediğim için ben de oynayabilirim, ama profesyoneller bu işi daha iyi yapar” şeklinde konuştu.







EKİN KOÇ: "BEKLENTİ BÜYÜK, HEYECANLIYIM"



Filmde Barış Manço’ya hayat verecek olan Ekin Koç, projeye ilişkin duygularını paylaştı. Koç, "Bu büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım ama beklentiler de yüksek. Beklenti, olumlu olduğu kadar zorluk da yaratıyor, hayal kırıklığı riski var. Ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Hazırlık sürecinin devam ettiğini belirten Koç, "Manço’nun yakınlarıyla görüşüyoruz. Zengin bir arşiv var elimizde. Vokal koçuyla çalışıyorum, müzikal detaylara yoğunlaşıyoruz. Yönetmen, senarist ve oyuncu olarak tüm detayları ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.







Ekin Koç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgileniyor. 2022’de kurduğu “DayOff Kolektif” adlı grupla sahne alan Koç, gitar çalıp şarkı söylüyor.

32 yaşındaki oyuncu, Üç Kuruş, Bizim İçin Şampiyon, Uyanış: Büyük Selçuklu, Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Kurak Günler gibi yapımlardaki rolleriyle tanınıyor. Bu projedeki performansıyla Barış Manço’yu anma ve genç nesillere tanıtma konusunda önemli bir görev üstleniyor.