Barış Manço'yu canlandıracak olan Ekin Koç: 'Korkuyorum'

Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:51

Güncelleme: 14.11.2024 - 12:51

Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı, hazırlıkları süren bir filmle beyazperdeye aktarılacak. Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım ve Arkadaşım Eşek gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Barış Manço’yu canlandıracak olan Ekin Koç, projeyle ilgili heyecanını "Büyük bir iş olacak, çok da beklenti var" sözleriyle dile getirdi.

Filmin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) oturacak. Haziran 2025’te çekimlerine başlanması planlanan film için detaylı bir hazırlık süreci yürütülüyor. Ekin Koç, Manço'nun hayatını en iyi şekilde yansıtmak için ekiple yoğun çalıştıklarını belirtti. “Manço’nun yakınlarıyla görüştük, daha da devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Arşivler üzerinde çalışıyoruz, vokal koçluğu ve müzikal eğitimler alacağım” diyen Koç, projeye tüm enerjisiyle hazırlandığını ifade etti.

MÜZIK TUTKUSU İLE TANINAN EKİN KOÇ BAŞROLDE

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlarda boy gösteren Ekin Koç, oyunculuğun yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de tanınıyor. 2022 yılında Samed Nalbant ile kurduğu "DayOff Kolektif" adlı grupla sahne alan Koç, gitar çalıyor ve şarkı söylüyor.

BARIŞ MANÇO’NUN KARİYERİ

1 Şubat 1999’da geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybeden Barış Manço, Türkiye’de rock müziğin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor. Hazırladığı televizyon programlarıyla dünyayı dolaşan ve milyonların sevgisini kazanan sanatçı, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştü.