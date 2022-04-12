Babasının vasiliğinden kurtulan Britney Spears, üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu

12 Nisan 2022 Salı, 09:23

Kasım 2021'de ayında babasının 13 yıllık vasilik sürecini sonlandırmayı başaran 40 yaşındaki pop yıldızı Britney Spears, önceki gece Instagram üzerinden hamile olduğunu duyurdu.

Vasilik süreci boyunca doğum kontrol hapı almaya zorlandığını söyleyen Spears böylelikle üçüncü kez anne olacak.

Bir süredir birlikte olduğu 28 yaşındaki nişanlısı Sam Asghari’den çocuk beklediğinin müjdesini veren Spears, sosyal medya paylaşımında Asghari hakkında “Eşim” diyerek evlendikleri iddiasını da gündeme getirdi.

Eski eşi Kevin Federline’dan Jayden (15) ve Sean (16) isimli iki erkek çocuk sahibi olan Spears, “Tatilde biraz kilo aldığımı fark edince hamilelik testi yaptırdım ve sonunda bir bebeğim oluyor” dedi.

ÖNCEKİ HAMİLELİKLERİNDE DEPRESYON GEÇİRDİ

Spears, geçmişteki hamilelikleri sırasında ağır depresyon geçirdiğini açıklamıştı. 2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontrol etmeye başlamıştı.

Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.

VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI

Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı. ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada mahkeme geçen yıl kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı almıştı.

Britney Spears, şubat ayında, başından geçenleri anlatacağı bir kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.