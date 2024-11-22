Babasıyla olan 'soyadı' kriziyle gündemdeydi... Tuğçe Tayfur eşini takipten çıktı: 'Kadınlar seviyor benim kocalarımı'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 22.11.2024 - 09:35

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ile 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın’ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. İddialara göre, Tuğçe Tayfur’un aldatıldığını ima etmesinin ardından çift arasında gerginlik yaşanıyor.

EVLİLİKLERİNDE KRİZ İDDİASI

18 Haziran’da Lina adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin, doğumdan birkaç ay sonra üçüncü çocuklarını bekledikleri açıklanmıştı. Ancak çiftin evliliğinde kriz olduğu yönündeki iddialar gündeme geldi.





FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından eşi Muhammet Aydın ile olan tüm fotoğraflarını sildi ve eşini takip etmeyi bıraktı. Ayrıca, Yıldız Tilbe’nin "Vazgeçtim" şarkısını ve ardından Mustafa Sandal’ın "Benim Aşka İnancım Kalmadı" şarkısını paylaşarak dikkat çekici bir mesaj verdi. Bu paylaşımlarında, "Neşet Ertaş demiş ki; sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" notunu ekledi.







MUHAMMET AYDIN’DAN AÇIKLAMA

Muhammet Aydın, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:



"Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yoktur. Kızımın ve doğmamış evladımın anasıdır, düzgündür. Edeplidir. İnsandır. Hiçbir zaman da hatası olmamıştır. Hayırlısı neyse Allah’tandır. Hayır da... Şer de... Markamız, kızıma hediye ettiğim bir marka olduğu için başındayım. Elhamdülillah da hep böyle kalacaktır."







"YAZIŞMA VAR ORTADA"



Tuğçe Tayfur ise sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:



"Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum ben bu 3'üncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma, alışığım. He bu arada yazışma var ortada... Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür ama o potansiyeli anlamadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım. Aman alın tepe tepe kullanın ayol. Dünyada ne kadın biter ne de erkek. Yeter ki insan seviyorum derken lafta değil, gönülden sevsin."







SOYADI KRİZİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan, Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlarla kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur ise babasının kendisinden 50 milyon dolar istediğini iddia etti.