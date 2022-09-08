Badanacılığa başlayan ünlü karikatürist Serkan Yılmaz kimdir?

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:25

Serkan Yılmaz, genç yaşlarda Gırgır Dergisi’nde çalışmaya başladı. Çizdiği karikatürler geniş kitleler tarafından beğeni gördü. Daha sonra Penguen Dergisi’ne geçti. Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle tanındı.

Serkan Yılmaz Penguen'in kapanması sonucunda yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti. Penguen'in kapnamasının ardından Türkiye’nin ilk ekolojik çiftliklerinden Dedetepe’yi kiralayıp Kutlama Oba'yı kurdu. Serkan Yılmaz'ı 2020'nin Aralık ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video gündem olmuştu. Serkan Yılmaz, başka birine ait ata tokat atarak şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyenlerin şikayeti üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, soruşturma başlattı. HAYDİ ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serkan Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarını inceledi ve ata eziyet ettiğini tespit etti. Yılmaz hakkında, Çevre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14’üncü maddesi gereğince idari işlem uygulanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince de hayvanlara kötü muameleden 947 TL para cezası kesildi.

SERKAN YILMAZ NEDEN BADANACILIĞA BAŞLADI?

Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı. Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı. Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor. İzlediği bir dizide, karakterin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden ilham alarak boya badana işine başladığını söyleyen Yılmaz, karikatürist olarak yeterli para kazanamadığını ifade etti.

Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı. Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der. Ben de bu teknikleri biliyorum dedim, boyacılıkta baba mesleğim deyip başladım. Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.



