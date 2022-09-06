Adamo Nagalo kimdir, kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?

Transfer günlerinin bitimine sayılı günler kala Ganalı stoper Adamo Nagalo'nın adı Türk takımları ile anılıyor. Peki, Adamo Nagalo kimdir, kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 17:46
Adamo Nagalo kimdir, kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?
Abone Ol google-news

Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola Gana'daki Right to Dream Academy altyapısında başladı.  2020 yazında FC Nordsjælland'a transfer oldu. 18 yaşındaki Nagalo, 2020-21 sezonunda Nordsjælland formasıyla toplam altı lig maçına çıktı. Nagalo 2021-22 sezonu öncesinde A takıma dahil oldu.

3 sezondur Nordsjaelland takımında oynayan Adamo Nagalo 39 numaralı formayı giyiyor. 20 yaşındaki stoper 1,85 metre boyunda.



Adamo Nagalo Fildişi Sahili

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler