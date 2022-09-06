Adamo Nagalo kimdir, kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?

06 Eylül 2022 Salı, 17:46

Adamo Nagalo, 22 Eylül 2002'de Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola Gana'daki Right to Dream Academy altyapısında başladı. 2020 yazında FC Nordsjælland'a transfer oldu. 18 yaşındaki Nagalo, 2020-21 sezonunda Nordsjælland formasıyla toplam altı lig maçına çıktı. Nagalo 2021-22 sezonu öncesinde A takıma dahil oldu.

3 sezondur Nordsjaelland takımında oynayan Adamo Nagalo 39 numaralı formayı giyiyor. 20 yaşındaki stoper 1,85 metre boyunda.





