Tayyip Talha Sanuç kimdir? Tayyip Talha Sanuç nereli? Tayyip Talha Sanuç hangi takıma transfer oldu?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:04

Tayyip Talha Sanuç, 17 Aralık 1999 yılında Karabük'te doğdu. Futbola 2010 yılında Karabükspor altyapısında başladı. Tayyip Talha, ilk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşındaydı. 2018 yılında Adana Demirspor'a transfer oldu.

TAYYİP TALHA SANUÇ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Talha Sanuç'un Belçika'ya transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Tayyip Talha'yla ilgili Ekotürk TV'de konuşan Murat Sancak, "Beşiktaş'la Tayyip Talha konusunda anlaşamadık, olmadı. Kendisi Belçika'ya transfer olacak. Belçika'da transferin son günü, buradan da dönmez artık. Bizim için bu transfer bitmiştir" açıklamasını yaptı.



