Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, ne iş yapıyor?

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:27

Mart ayında nişanlanıp, mayıs ayında Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise'nin konserinde ağlaması üzerine birçok iddia ortaya atıldı. İşte, Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler? kimdir sorusunun yanıtı...

HADİSE'NİN EŞİ MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de pek çok ilde ağı bulunan zincir gıda merkezi Hacı Sayid'in kurucusudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. 34 yaşındaki Dinçerler aynı zamanda ünlü bir kahve markasının da CEO'sudur. Ünlü iş insanı 30 Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz ile nikah masasına oturmuştur.

MEHMET DİNÇERLER NE İŞ YAPIYOR?

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu ve sahibi Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın almıştır. Markayı oğlu Mehmet Dinçerler yönetmektedir.

Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı güçlendirmiştir.