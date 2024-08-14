Bafra Ovası'nda 80 bin dekar alanda hasat başladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 17:53

Güncelleme: 14.08.2024 - 17:53

Samsun’un Bafra ilçesinde 2024 yılında "Çayır Mera ve Amenajman Projesi" ve Büyükşehir Belediyesinin "Büyükşehir Belediyemiz Her Zaman Yanınızda Projesi" hibe desteği ile silajlık mısır üretiminde yüzde 90’lık bir artış sağlandı.

Projeler kapsamında üretilen silajlık mısırın hasadı Sarıkaya Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Bafra'da 668 bin 570 dekar alan tarım arazisi bulunuyor. Bu alanın yüzde 49-50’si sulanabilir durumda. Bafra’da 2023 yılında yaklaşık 200 bin dekarlık yem bitkisi alanının 75 bin dekarlık kısmını silajlık mısır oluşturuyor. 2024 yılında ise 80 bin dekar arazide silajlık mısır üretimi gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Hayvancılığın en büyük girdi maliyetlerinin başında yemin geldiğinin altını çizen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Yem bitkisi hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yüzde 70'ini karşılamakta. Samsun genelinde 345 bin büyükbaş hayvanımız mevcut. 250 bin adet de küçükbaş hayvanımız mevcut. Bunların toplam kaba yem ihtiyacına baktığımızda 1 milyon 230 bin ton bir ekilişe ihtiyacımız var. Biz bu yem bitkisi ekilişinde silajlık mısır, fiğ, yem bezelyesi tamamına baktığımızda 988 bin ton gibi bir üretimimiz mevcut Samsun genelinde. 162 bin dekar alanda bir mera alanlarımız var. Bu meralarında 73 bin dekarı ıslah edilmiş ve halen de 15 bin dekara yakın ıslah edilmeye devam edilmekte. Bununla beraber fındık atlarında, bitki sap atıklarında tamamında yem bitkisi ihtiyacını karşılıyoruz. Yem bitkisi ihtiyacımız. Çarşambada bir firmamız geçen yıl 15-20 bin ton silajlık mısırı, Karadeniz Bölgesi'ne satış yaptı. Sadece biz ihtiyaçlarımızı değil, bölgenin kaba yem ihtiyacını da karşılıyoruz. 2023 yılı içerisinde 600 bin dekar alanda bir yem bitkisi ekilişimiz var. Bunun destek miktarına baktığımızda 201 bin ton. 201 bin dekarına destek verebiliyoruz. O da yaklaşık 14 milyon 800 bin TL 2023 rakamları için bir destek verdik” dedi.

“4 BÜYÜK OVAMIZLA BU BÖLGEYİ DOYURMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Yem bitkilerin hayvancılığın devam etmesi için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden İbrahim Sağlam, “Sadece silajlık mısırda değil sebzede olsun, mısır da olsun, fındık da olsun, çeltik de olsun. Bereketli bir topraktayız. Sadece Samsun'un değil, bölgemizin ve Türkiye'nin birçok vilayetinde sebze üretimiyle ilgili de onlara ev sahipliği yapıyoruz. Yem bitkisi olarak da hayvancılık yapılan yerlerde mutlak surette kaba yeme ihtiyacımız var. Olmadığı zaman fabrikalara çalışırız. Türkiye'de adi fiğ üretiminde kesinlikle birinciyiz. Yine fiğ tohumu üretiminde de Türkiye'de yerimiz var. Yem bezelyesinde de ikinci konuma yükseldik. Yani silajlık mısırda her ne kadar 8 ile 11 arasında değişiyorsa da Türkiye'deki sıralamamız ama kötü bir sırada değiliz. Hayvancılığımıza yeterli bir durumdayız. Ama çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü sadece bizim görevimiz Karadeniz Bölgesi'nde düz ovası diğer illere baktığımızda en fazla olan biziz. Bizim görevimiz Karadeniz'i beslemek sadece. Oralara baktığımızda Rize'de, Trabzon'da sadece bir iki el ürün var. Nedir? Rize'ye geçiyoruz, çay var. Bu tarafa geliyoruz, fındık var, çayla bir iki şey var. Ama biz sebze, hububat, tahıl gibi birçok tarım ürünü üretiyoruz. 4 büyük ovamızla bu bölgeyi doyurmak bizim görevimiz. Biz çalışmaya Samsun olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Silajlık Mısır Hasat Etkinliğine ayrıca Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mehmet Yolcu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ve üreticiler katıldı.