Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Yarım fincan yiyenin kabızlığını söküp atıyor...

Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:54

Güncelleme: 01.06.2024 - 12:54

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı, divertikülit ve mide ekşimesi gibi birçok hastalık, daha ciddi sindirim sorunlarının ardındaki ana sebep olabilir. İşte, bu ağrıları kesecek mucizevi besin...

SİNDİRİM AĞRILARINI SONLANDIRACAK BESİNLER

Laktik asit bakterileri fermente edilmiş sütün yoğurda dönüşmesi, ka bızlığın çözümündeki en önemli gıdalardan biri. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterilere sahiptir. Probiyotikler bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakterilerdir.

ELMA

Çözünür bir lif içeren elmalar zengin pektin kaynağıdır. İnce bağırsağınızda sindirimi tamamlandıktan sonra, pektin dost bakteriler tarafından parçalanır. Kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır çünkü dışkı hacmini artırır. Ek olarak, bağırsak enfeksiyonları ve kolon iltihaplanması riskini azalttığı gösterilmiştir.

REZENE

Rezene, uzun yeşil saplı, soğanlı bir bitkidir. Yemeklere lezzet katmak için kullanılır. Bu bitkinin lif içeriği, kabızlığı önlemeye ve sindirim sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. Sindirim sisteminin düz kaslarını gevşeten bir antispazmodik ajan da rezene içerir. Bu eylem, gaz, kramp ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını azaltabilir.

KEFİR

Süt içine kefir "taneleri" eklenerek yapılan kültürlü bir süt ürünüdür. Bu taneler, maya ve bakterilerin sütle karıştırılması nedeniyle oluşur ve sindirim için faydalıdır. Yoğurttaki probiyotikler gibi kefir kültürleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olur, bu da gaz, kramplar ve şişkinlik gibi laktoz intoleransı ile ilişkili bazı olumsuz yan etkilerini azaltır. Kefir, bağırsak bakterilerinde sağlıklı ve sindirimi iyileştiren bakterilerin artmasına ve zararlı bakterilerin azalmasına neden oldu. Kefirin bağırsak inflamasyonunu azaltması, sindirimi iyileştirir.

CHIA TOHUMU

Chia tohumları tüketildiğinde midenizde jelatin benzeri bir yapı oluşur. Bağırsaklarınızdaki sağlıklı bakterilerin gelişmesine yardımcı olurlar ve sağlıklı sindirime katkıda bulunurlar, bu da prebiyotiklerle aynı işlevi görür. Bağırsakların düzenli çalışmasına ve sağlıklı dışkıların oluşmasına da lif içeriği yardımcı olur