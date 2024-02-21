Kahvenin içine bir kaşık koymanız yeterli! Sindirim sisteminiz motor gibi çalışacak

Kahve içmek pek çoğumuzun günlük alışkanlıklarından biridir. Ancak kahveye pekmez eklemek sadece lezzet açısından değil, sağlık açısından da birçok fayda sağlayabilir. İşte kahve ve pekmezin iç içe mükemmel uyumunu keşfetmeniz için bazı şaşırtıcı faydalar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:21
Kahvenin içine bir kaşık koymanız yeterli! Sindirim sisteminiz motor gibi çalışacak
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Kahve ve pekmez kombinasyonu, hem lezzetli hem de sağlıklı bir tercihtir.  Pekmezle pişirilen Türk kahvesi, hem sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor, hem de enerji seviyelerini en üst düzeye çıkarıyor.

Kahve doğal bir uyarıcıdır ve kafein içerir. Pekmez ise doğal şekerler ve karbonhidratlar içerir. Bu kombinasyon, hızlı bir enerji artışı sağlayabilir. Pekmez, lif içeriği nedeniyle sindirim sistemini destekleyebilir. Ayrıca, bazı pekmez türleri bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

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Pekmez, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu mineraller, kahve ile birleştirildiğinde, vücudun ihtiyaç duyduğu minerallerin alımına katkıda bulunabilir.

Pekmez, doğal olarak tatlı bir lezzete sahiptir ve kan şekerini dengeler. Kahveyle birleştirildiğinde, tatlı krizlerini önlemeye ve tatlı isteğini azaltmaya yardımcı olur. Bu da kilo kontrolüne ve daha dengeli bir beslenme alışkanlığına katkıda bulunur.

Malzemeler: 

  • Türk kahvesi
  • Su
  • Pekmez (tercihen dut veya üzüm pekmezi)
  • İsteğe bağlı olarak şeker 

Kahve Hazırlığı: Bir cezveye, her fincan için bir Türk kahvesi fincanı kadar su koyun. Eğer kahvenizi şekerli içiyorsanız, bu aşamada şekerinizi de ekleyin.

Kahve suyunu ısıtmaya başladığınızda, her fincan için yaklaşık bir çay kaşığı pekmez ekleyin. Pekmezin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Cezve ısındığında, her fincan için bir tatlı kaşığı Türk kahvesi ekleyin. Kahveyi ve pekmezi iyice karıştırın.

Karışımı, orta ateşte yavaşça pişirin. Kahvenin üzerinde köpük oluşmaya başladığında, köpüğü fincanlara paylaştırın. Kahve kaynamaya başlamadan önce ocaktan alın ve fincanlara dökün.


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