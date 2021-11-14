Bahar Candan, Berat Albayrak ile arasındaki farkı açıkladı

14 Kasım 2021 Pazar, 10:40

Flash TV'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programının sunucularından, katıldığı moda yarışmasıyla bir magazin figürü haline gelen Bahar Candan ve 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, gazeteci Can Ataklı'nın haber stüdyosuna konuk oldu.

Candan'ın programda yaptığı 'Berat Albayrak' açıklaması, sosyal medyada gündem oldu.

"ALBAYRAK SEZGİLERİYLE, BEN İSE BİLİNÇALTIMLA YÖNETİYORUM DOLARI"

Programda Seyhan Soylu, elinde yumurtalar ile “Yumurta çok pahalı dışarıda, 2- 3 liradan başlıyor ama Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank mavi yumurtalarını alırsan bin liraya kadar çıkıyor. Sayın Berat Albayrak doları 6 -7’lerde tahmin ederken; Bahar Candan 10 lira olduğunu iddia etmişti hatırlarsanız" yorumunu yaptı.

Bu sözler üzerine Bahar Candan ise “Sayın Berat Albayrak doları sezgileriyle yönetiyor, ben bilinçaltımla yönetiyorum, 10 lira dedim 10 lira oldu. 11 lira olacak dersem 11 lira olur” dedi.

Seyhan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bahar Candan, Baba Vanga ve Nostradamus gibi doları bildi yumurtaya ekmeğe zam gelecek dedi geldi. Çiftlikbankı da ben patlattım bunlar insanları dolandırarak büyük paralar kaldırdılar. Dolayısıyla bu da beni ekonomik anlamda danışmanlara itti. Ve programıma ekonomi uzmanı ve bilirkişi olarak Bahar Candan’ı aldım” dedi.

“BİZ ASLINDA EKSİKLİKLERİMİZLE DALGA GEÇİYORUZ”

“Aslında biz de Al Sana Haber’de hiciv yapıyoruz” diyen Soylu, “Kendimizle ve eksiklerimizle dalga geçiyoruz. Ancak Bahar Candan geçen hafta ekonomiyi bu hafta tarımı kurtardı ve bana dedi ki ‘Acaba Can Ataklı ile ana haber sunabilir miyiz?’ Öyle deyince sana misafirliğe geldik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Seyhan Soylu, “Aslında Bahar çok zeki bir kız. Üst beyin olduğu için anlaşılması zor. İroni yapıyor. Artık unumuzu bile yurtdışından getirttiğimiz için ekmek de pahalandı. Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in ‘Ekmek yoksa pasta yesinler’ demesi gibi durum komedisi oynuyor” diye konuştu.