Bahar Candan, Berat Albayrak ile arasındaki farkı açıkladı
Son günlerde sosyal medyanın gündeminde olan ve Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programı sunucuları arasında yer alan Seyhan Soylu ve Bahar Candan, gazeteci Can Ataklı'nın haber stüdyosuna konuk oldu. Bir magazin figürü haline gelen Bahar Candan'ın 'Berat Albayrak' açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu.
Flash TV'de yayınlanan ‘Al Sana Haber’ programının sunucularından, katıldığı moda yarışmasıyla bir magazin figürü haline gelen Bahar Candan ve 'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu, gazeteci Can Ataklı'nın haber stüdyosuna konuk oldu.
Candan'ın programda yaptığı 'Berat Albayrak' açıklaması, sosyal medyada gündem oldu.
"ALBAYRAK SEZGİLERİYLE, BEN İSE BİLİNÇALTIMLA YÖNETİYORUM DOLARI"
Programda Seyhan Soylu, elinde yumurtalar ile “Yumurta çok
pahalı dışarıda, 2- 3 liradan başlıyor ama Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank mavi
yumurtalarını alırsan bin liraya kadar çıkıyor. Sayın Berat Albayrak doları 6
-7’lerde tahmin ederken; Bahar Candan 10 lira olduğunu iddia etmişti
hatırlarsanız" yorumunu yaptı.
Bu sözler üzerine Bahar Candan ise “Sayın Berat Albayrak doları
sezgileriyle yönetiyor, ben bilinçaltımla yönetiyorum, 10 lira dedim 10 lira
oldu. 11 lira olacak dersem 11 lira olur” dedi.
Seyhan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:
“Bahar Candan, Baba Vanga ve Nostradamus gibi doları bildi
yumurtaya ekmeğe zam gelecek dedi geldi. Çiftlikbankı da ben patlattım bunlar
insanları dolandırarak büyük paralar kaldırdılar. Dolayısıyla bu da beni
ekonomik anlamda danışmanlara itti. Ve programıma ekonomi uzmanı ve bilirkişi
olarak Bahar Candan’ı aldım” dedi.
“BİZ ASLINDA EKSİKLİKLERİMİZLE DALGA GEÇİYORUZ”
“Aslında biz de Al Sana Haber’de hiciv yapıyoruz” diyen
Soylu, “Kendimizle ve eksiklerimizle dalga geçiyoruz. Ancak Bahar Candan geçen
hafta ekonomiyi bu hafta tarımı kurtardı ve bana dedi ki ‘Acaba Can Ataklı ile
ana haber sunabilir miyiz?’ Öyle deyince sana misafirliğe geldik” ifadelerini
kullandı.
Öte yandan Seyhan Soylu, “Aslında Bahar çok zeki bir kız. Üst beyin olduğu
için anlaşılması zor. İroni yapıyor. Artık unumuzu bile yurtdışından
getirttiğimiz için ekmek de pahalandı. Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’in ‘Ekmek
yoksa pasta yesinler’ demesi gibi durum komedisi oynuyor” diye konuştu.
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