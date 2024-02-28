Bahar dizisinde Demet Evgar'ın oğlu Aziz Aras kimdir? Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Show'un yeni dizisi Bahar'da Aziz Aras karakterine hayat veren Demirhan Demircioğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Demirhan Demircioğlu'nun yaşamı, nereli ve kaç yaşında olduğu; hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinde Demet Evgar'ın oğlu Aziz Aras kimdir? Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:05
Bahar dizisinde Demet Evgar'ın oğlu Aziz Aras kimdir? Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Show'un yeni dizisi Bahar'ın genç oyuncularından Demirhan Demircioğlu'nun yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın oğlu olan Aziz Aras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinde Demet Evgar'ın oğlu Aziz Aras kimdir? Demirhan Demircioğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DEMİRHAN DEMİRCİOĞLU KİM?

Demirhan Demircioğlu 1999 yılında dünyaya geldi. Demirhan Demircioğlu ilk kez 2029 yılında Kanal D'de yayımlanan Hemikoğlu dizisinde yer aldı. 2022 yılında Barbaros Hayreddin: Sultan Fermanı dizisinde yer aldı. Yine aynı yıl İçimizdeki Ateş dizisinde oynadı.


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