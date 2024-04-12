'Bahar' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor

Haziran ayında sezon finali yapması planlanan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine başarılı bir kadın oyuncu konuk oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:52
'Bahar' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor
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"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi her hafta etkili oyunculukları, başarılı rejisi, umut aşılayan konusuyla seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren dizinin önümüzdeki salı ekrana gelecek bölümü merakla bekleniyor. MF Yapım’ın imza attığı proje renkli konusu ve güçlü oyunculuğu kadar konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğuna oturduğu, başarılı kalem Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı sevilen diziye flaş bir isim konuk oluyor.

Uzun süredir ekrandan uzak olan Pelin Karahan "Bahar" dizisine konuk olacak. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan diziye Pelin Karahan, 2 bölüm konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadına hayat verecek.


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