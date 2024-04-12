'Bahar' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor
Haziran ayında sezon finali yapması planlanan Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisine başarılı bir kadın oyuncu konuk oluyor.
"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisi her hafta etkili oyunculukları, başarılı rejisi, umut aşılayan konusuyla seyircileri ekran başına toplamaya devam ediyor.
Bayram tatili nedeniyle yayınına bir hafta ara veren dizinin önümüzdeki salı ekrana gelecek bölümü merakla bekleniyor. MF Yapım’ın imza attığı proje renkli konusu ve güçlü oyunculuğu kadar konuk oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Neslihan Yeşilyurt‘un yönetmen koltuğuna oturduğu, başarılı kalem Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı sevilen diziye flaş bir isim konuk oluyor.
Uzun süredir ekrandan uzak olan Pelin Karahan "Bahar" dizisine konuk olacak. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya’yı buluşturan diziye Pelin Karahan, 2 bölüm konuk olacak. Başarılı oyuncu dizide böbrek nakli olan Sevda adlı bir kadına hayat verecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- O komiser hakkında karar verildi!
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Akşener'e bir 'rica' da Erdoğan'dan!
- Malatya'da korkutan deprem!
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- En kötü çift olan 4 burç
- Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!