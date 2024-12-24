Emre Karayel kim, kaç yaşında, nereli? Bahar dizisinin Tolga'sı Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 24.12.2024 - 23:43

Güncelleme: 24.12.2024 - 23:43

Emre Karayel "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde başrolleri paylaştığı Demet Evgar ile Bahar dizisinde yeniden buluşacak. Dizide 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek olan Emre Karayel'in yaşamı ise merak edildi. Peki, Emre Karayel kim, kaç yaşında, nereli? Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

EMRE KARAYEL KİMDİR?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin ilçesi Kadirli'de doğdu. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.

2000 yılında, TRT'de yayımlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda "Zekeriya" karakterini canlandırdı. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Canım Ailem gibi birçok dizide rol aldı.

TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde deneyimini, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, 2006 yılı çıkışlı Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılında Başka Dilde Aşk takip etti. Aynı yıl, Tolga Öztorun yönetmenliğinde, sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti vurgulamak amacıyla çekilen Ezber adlı kısa filmde oynadı.

Sinema ve TV dizilerinde yer alan Karayel tiyatroda; Testosteron, Othello, Ghetto, Azizname gibi pek çok oyunda yer aldı. Oyun Atölyesi'nin sahnelediği "Testosteron" adlı oyunundaki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynadı.

2017 yılında FOX'ta yayımlanan Sıradaki Gelsin ve 14 Haziran 2018 ile 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kanal D yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışma programlarını sundu.

EMRE KARAYEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2000 - Saksıdaki Ağaç - Şenol

2002 - Bizim Evin Halleri

2002-2004 - Kuzenlerim - Metin

2003 - Fişgittin Bey

2003 - Ablam Böyle İstedi - Murat

2003-2005 - Bir İstanbul Masalı - Zekeriya

2004-2005 - Sayın Bakanım - Memduh

2005 - Kırık Kalpler Durağı - Hakan

2005 - Körfez Ateşi

2005-2006 - Gümüş - Engin

2006 - Acemi Cadı - Ayşegül'ün babası

2007 - Tutsak - Serhat

2007 - Kurtlar Vadisi Pusu - Zafer Sasonlu

2007-2008 - Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Gökhan

2008 - Paramparça Aşklar - Orhan

2008-2009 - Canım Ailem - Ferdi

2008-2011 - 1 Kadın 1 Erkek - Ozan Karaman

2012-2013 - 1 Erkek 1 Kadın

2014-2015 - 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk

2016 - Arkadaşlar İyidir - Tarık Hoca

2018 - Kocaman Ailem - Şinasi Koyuncular

2021 - Son Yaz - Fatih Doğanay

2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2023-2024 - Kardeşlerim - Yaman Soydan

2024 - Kirli Sepeti - Yiğit Karabey

2024- - Bahar - Tolga Okaner

EMRE KARAYEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 - Polis - Bekir

2007 - Zincirbozan - Richard Perle

2008 - Usta - Niyazi

2009 - Başka Dilde Aşk - Aras

2009 - Aşkın İkinci Yarısı - Armen

2012 - Ölümden Kalma - Onur

2013 - Erkek Tarafı Testosteron - Kamber

2015 - Robinson Crusoe & Cuma - Robinson'un babası

2016 - El Değmemiş Aşk - Zafer

2018 - Düğüm Salonu - Tarık

2019 - Söz Vermiştin - Nesim

2022 - Uçuş 811 - Özkan

2024 - Bir Cumhuriyet Şarkısı - Nuri Conker