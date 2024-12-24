Emre Karayel kim, kaç yaşında, nereli? Bahar dizisinin Tolga'sı Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Emre Karayel'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Emre Karayel kim, kaç yaşında, nereli? Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Emre Karayel "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde başrolleri paylaştığı Demet Evgar ile Bahar dizisinde yeniden buluşacak. Dizide 'Tolga Okaner' karakterine hayat verecek olan Emre Karayel'in yaşamı ise merak edildi. Peki, Emre Karayel kim, kaç yaşında, nereli? Emre Karayel hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
EMRE KARAYEL KİMDİR?
Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye'nin ilçesi Kadirli'de doğdu. Üniversiteyi 1999 yılında bitirmesinin ardından TRT’de çalışmaya başlayan Karayel, sunuculuk yaptı ve çocuk programları hazırladı.
2000 yılında, TRT'de yayımlanan Ablam Böyle İstedi dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Karayel, 2002 yılında Kuzenlerim ve 2003 yılında kendisini şöhrete taşıyan yapım olan Bir İstanbul Masalı'nda "Zekeriya" karakterini canlandırdı. Gümüş, Kurtlar Vadisi Pusu, Canım Ailem gibi birçok dizide rol aldı.
TV dizilerinin yanı sıra sinemaya da adım atan Karayel, ilk beyaz perde deneyimini, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün üstlendiği, 2006 yılı çıkışlı Polis ile yaptı. Polis'i 2007 yılında Zincirbozan, 2008 yılında Usta ve 2009 yılında Başka Dilde Aşk takip etti. Aynı yıl, Tolga Öztorun yönetmenliğinde, sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti vurgulamak amacıyla çekilen Ezber adlı kısa filmde oynadı.
Sinema ve TV dizilerinde yer alan Karayel tiyatroda; Testosteron, Othello, Ghetto, Azizname gibi pek çok oyunda yer aldı. Oyun Atölyesi'nin sahnelediği "Testosteron" adlı oyunundaki performansıyla 13. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.
FOX’ta 8 Nisan 2015'te final yapan ve başrollerini Demet Evgar ile paylaştığı 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk adlı dizide oynadı.
2017 yılında FOX'ta yayımlanan Sıradaki Gelsin ve 14 Haziran 2018 ile 3 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kanal D yayımlanan Çarkıfelek adlı yarışma programlarını sundu.
EMRE KARAYEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2000 - Saksıdaki Ağaç - Şenol
2002 - Bizim Evin Halleri
2002-2004 - Kuzenlerim - Metin
2003 - Fişgittin Bey
2003 - Ablam Böyle İstedi - Murat
2003-2005 - Bir İstanbul Masalı - Zekeriya
2004-2005 - Sayın Bakanım - Memduh
2005 - Kırık Kalpler Durağı - Hakan
2005 - Körfez Ateşi
2005-2006 - Gümüş - Engin
2006 - Acemi Cadı - Ayşegül'ün babası
2007 - Tutsak - Serhat
2007 - Kurtlar Vadisi Pusu - Zafer Sasonlu
2007-2008 - Mahşer-Nabucco'nun Zehri - Gökhan
2008 - Paramparça Aşklar - Orhan
2008-2009 - Canım Ailem - Ferdi
2008-2011 - 1 Kadın 1 Erkek - Ozan Karaman
2012-2013 - 1 Erkek 1 Kadın
2014-2015 - 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk
2016 - Arkadaşlar İyidir - Tarık Hoca
2018 - Kocaman Ailem - Şinasi Koyuncular
2021 - Son Yaz - Fatih Doğanay
2021 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2023-2024 - Kardeşlerim - Yaman Soydan
2024 - Kirli Sepeti - Yiğit Karabey
2024- - Bahar - Tolga Okaner
EMRE KARAYEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2006 - Polis - Bekir
2007 - Zincirbozan - Richard Perle
2008 - Usta - Niyazi
2009 - Başka Dilde Aşk - Aras
2009 - Aşkın İkinci Yarısı - Armen
2012 - Ölümden Kalma - Onur
2013 - Erkek Tarafı Testosteron - Kamber
2015 - Robinson Crusoe & Cuma - Robinson'un babası
2016 - El Değmemiş Aşk - Zafer
2018 - Düğüm Salonu - Tarık
2019 - Söz Vermiştin - Nesim
2022 - Uçuş 811 - Özkan
2024 - Bir Cumhuriyet Şarkısı - Nuri Conker
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Mühimmat fabrikasında patlama
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!