Yayınlanma: 10.12.2024 - 19:18

Güncelleme: 10.12.2024 - 19:18

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar 28. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri son bölümde neler olduğunu ve yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. Peki, Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu? Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın 27. bölümünde; Umay ve Cem’in kazası herkesin yüreğini ağzına getirirken Bahar ve Timur bir kez daha karşı karşıya gelir. Timur her şey için Evren’i suçlarken Umay ve Cem arkadaşlığı tehlikeye girer. Sansasyonel bir vakanın hastaneye gelişi çatırdayan Aziz Uras ve Seren ilişkisini derinden etkiler. Son dakika gelen sürpriz tanık Umay’ın velayet davasının seyrini değiştirir. Rengin’in şüphesi yüzünden birbirinden uzak durmaya çalışan Timur ve Efsun kendilerini bir çıkmazda bulurken, Bahar, Evren ile girdiği riskli bir ameliyatta büyük bir ikilemde kalır.

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Timur, Bahar için başarı hikayesi oluşturmak isterken; Bahar ise Seren’in “Senden bir fenomen yaratmak üzereler” sözlerinden sonra şaşkınlığını gizleyemez. Rengin’in içi Timur hakkında duyduğu şüpheyle yanıp kavrulurken, ortalığı da yıkıp döker. Bahar’ın Rengin’in geçirdiği bu zorlu süreçte yanında olması ise dikkat çeker.

Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar’ı Evren’le vurmaya çalışır daha sonra Doruk’tan Evren’e test yapmasını ister. Bahar, Evren’in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürer. Bahar’ın “Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz” sözlerinden sonra, Evren’in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söyler. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor...