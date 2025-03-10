Simon Fisher-Becker kimdir? Oyuncu Simon Fisher-Becker neden öldü? Simon Fisher-Becker filmleri...
‘Doctor Who’ dizisi ve ‘Harry Potter’ film serisindeki rolleriyle tanınan Simon Fisher-Becker, 63 yaşında hayatını kaybetti. Pekı, Simon Fisher-Becker kimdir? Oyuncu Simon Fisher-Becker neden öldü? Simon Fisher-Becker filmleri...
Harry Potter ve Dr Who oyuncusu Simon Fisher Becker 63 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölümü menajeri Kim Barry, tarafından da doğrulandı. Pekı, Simon Fisher-Becker kimdir? Oyuncu Simon Fisher-Becker neden öldü? Simon Fisher-Becker filmleri...
SİMON FİSHER-BECKER KİMDIR?
Simon Fisher-Becker 25 Kasım 1961 yılında doğdu. Komedi ve karakter rollerinde uzmanlaşmış İngiliz tiyatro, televizyon ve sinema oyuncusuydu. En bilinen rolleri arasında, BBC yapımı Puppy Love dizisinde canlandırdığı Tony Fazackerley, Harry Potter ve Felsefe Taşı filminde canlandırdığı Şişman Rahip (Fat Friar) ve Doctor Who dizisinin 5. ve 6. sezonlarında hayat verdiği Dorium Maldovar karakteri yer almaktadır.
Fisher-Becker, 9 Mart 2025'te Londra'da 63 yaşında hayatını kaybetti.
SİMON FİSHER-BECKER FİLMLERİ
Filmleri:
Harry Potter ve Felsefe Taşı (2001) – Şişman Rahip (Fat Friar)
Arrivederci Millwall (1990) – Dükkân Müdürü
Beg! (1994) – Dr. Farth
Sweet Thing (1999) – Klaus
Les Misérables (2012) – Yardımcı Rol
Dizileri:
Doctor Who (2010-2011) – Dorium Maldovar
Puppy Love (2014) – Tony Fazackerley
One Foot in the Grave
Doctors
Love Soup
Afterlife
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