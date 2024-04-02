'Bahar' dizisinin yıldızı Buğra Gülsoy: 'Demet’e hayranım'
Bugün yeni bölümü ekrana gelecek “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisinin Evren’i Buğra Gülsoy, partneri Demet Evgar’ı övgü yağmuruna tuttu.
Buğra Gülsoy bu sezon reyting rekortmeni "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinde doktor Evren karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Re Touch Mag dergisine özel bir kapak çekimi yapan hakkında merak edilen soruları da yanıtladı.
Gülsoy, Bahar dizisindeki partneri Demet Evgar’la igili "Demet olağanüstü yeteneklerle donatılmış, sezgileri çok güçlü bir oyuncu… Her an her şeyi yapabilir. Her an oynadığı karakteri asla bozmadan sahneleri olabildiğince yukarı taşıyabilir. Hayranım kendisine, çok mutluyum onunla çalışmaktan" dedi.
Buğra Gülsoy dizide ilgiyle izlenen Evren ve Bahar’ın ilişkileri hakkında "Evren ve Bahar birbirlerine çok iyi geliyorlar, eğlenmeyi biliyorlar, sohbet etmeyi biliyorlar, birlikte üzülmeyi de paylaşabiliyorlar. Onların ilişkisi sakin sakin, emin adımlarla belirli sıfatlarla tanımlayamayacağımız temiz, saf bir yol içinde ilerliyorlar" diye konuştu.
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