Yayınlanma: 03.12.2024 - 19:07

Güncelleme: 03.12.2024 - 19:07

SHOW TV ekranların sevilen dizisi Bahar 3 Aralık Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan dizi geçtiğimiz hafta 26. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yayımlanacak olan yeni bölümde ise neler olacağı merak ediliyor. Peki, Bahar'da geçen hafta neler oldu? Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak?

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın 26. bölümünde; Bahar’ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar’ı karşı karşıya getirir. Efsun’un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin’in şüphelerinin hedefi olur. Evren’in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir. İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras’ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir. Gizli gizli görüşen Cem ve Umay’ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Umay ve Cem’in kazasından sonra hastaneye koşan aile üyeleri paniklerken; Timur’un kaza yüzünden Evren’e çıkışması, ikilinin arasındaki gerilimin giderek tırmanacağının ilk sinyallerini veriyor. Aziz Uras “Biz dağıldık anne, sen kendini buldun biz kaybolduk,” sözleriyle yaşananlardan dolayı annesini sorumlu tutarken, Bahar’ın “Ben o sofrayı susarak ayakta tuttum” demesi dikkat çekiyor. Timur ve Efsun cephesindeki eğlenceli anlar ise izleyicilere yeni bölümde komedi unsurunun yüksek olacağının müjdesini veriyor.

Bahar kendi hayatına odaklanmaya başladığından beri ailesinin daha fazla dağıldığını düşünürken Evren yine Bahar’a destek olmaya çalışıyor. Asistan doktorların, Aziz Uras ve Seren’e yaptıkları sürpriz dikkat çekiyor. Rengin, Timur’un Efsun ile arasında bir şey olduğundan şüphe ederken Bahar’dan fikir alıyor. Tanıtımın finalinde Timur, Bahar’a “O adam senin hayatında olduğu sürece kızımı alamayacaksın” derken Rengin’in de mahkeme salonuna geliyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı yükseltiyor.