Oyuncu Nihal Yalçın 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nihal Yalçın, “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi ekibine dahil oldu.
Show TV'de ekrana gelen ve ikinci sezonunu yüksek reytingle açan "Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?" dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katıldı. Nihal Yalçın, Ayça Üzüm’ün yazdığı dizide Seren’in (Nil Sude Albayrak) annesi Nesrin Köksal karakterini canlandıracak. Yalçın’ın dizideki hikâyesinin sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin 19. bölümünde usta oyuncu Nizam Namidar da kadroya katılacak. Daha önce Adanalı bir iş adamı olan “Hasip Aydın” karakteriyle ekrana geleceği açıklanan Namidar, yeni rolü "Rıza Tekin" ile izleyici karşısına çıkacak. Namidar, Seren’in babası ve Nesrin’in eski eşi olarak hikâyeye dahil olacak.
Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor.
Etiketler: #nihal yalçın #Bahar
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