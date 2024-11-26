Yayınlanma: 26.11.2024 - 19:51

Güncelleme: 26.11.2024 - 19:51

SHOW TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. 26. bölümü yayımlanacak olan Bahar'ın son bölümünde neler olduğu araştırılıyor. Peki, Bahar'ın yeni bölümü ne zaman? Bahar'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar'ın yeni bölümü 26 Kasım 2024 tarihinde saat 21.00'da yayımlanacak.

BAHAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar'ın 25. Bölümünde; Efsun’un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip’in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar’ın üstündeki baskı artar. İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip’in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır.

Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır. Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin, Evren ve Bahar’ı birlikte çalışmaya zorlar. Ameliyatta yaşanan bir durum Bahar’ı önemli bir kararın eşiğine getirir. Bahar, aşkını mı yoksa doğru olanı yapmayı mı seçecektir?

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bahar’ın kurul önünde gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar’ı karşı karşıya getirir.

Efsun’un öpücüğü ile şaşkına dönen Timur, Rengin’in şüphelerinin hedefi olur.

İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken Aziz Uras’ın yapacağı hamle tüm dengeleri değiştirecektir.

Gizli gizli görüşen Cem ve Umay’ın cesaret oyunu herkesin yüreğini ağzına getirir.

Evren’in cerrahlığı zorlu bir sınava tabi tutulurken, Bahar kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar verir.

Yeni bölüm tanıtımı yayımlandı:

Tanıtımda, Evren’in Bahar için karıştığı kavga dikkat çekerken; Evren’in “Ben hiç kimsenin hiçbir şeyi olmadım.” sözünden sonra Bahar’ın “Benim sevgilimsin, seni çok seviyorum!” demesi ise izleyicilerin heyecanını arttırıyor. Timur’un, Efsun’la öpüşmesinden sonra yaşadığı şoku atlamaması hem komik hem de ilginç anlara sahne olurken; Rengin’in ceketinde bulduğu saç, ikilinin ilişkisinde nelere yol açacak büyük merak konusu oluyor.