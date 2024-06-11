Bahçenizi yazın renklerine boyayacak 5 muhteşem yaz çiçeği

Yayınlanma: 11.06.2024 - 21:46

Güncelleme: 11.06.2024 - 21:46

Bahçenizi yazın sunduğu parlak ve renkli çiçeklerle doldurmak için geç kalmış sayılmazsınız. İşte bu sezon hala dikebileceğiniz ve yaz sonuna kadar keyfini çıkarabileceğiniz beş güzel yaz çiçeği:

1. Zinnia

Zinnialar yaz sıcağında hızla büyüyen ve çabucak çiçek açan çiçeklerdir. Tohumdan çiçeğe kadar olan süreç genellikle iki aydan kısa sürer. Ayrıca, uzun çiçeklenme süresi sayesinde yaz sonundan sonbaharın başına kadar bu renkli çiçeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

2. Kadife Çiçeği

Kadife çiçekleri, parlak turuncu ve sarı renkleriyle bahçenize canlılık katar. Yaklaşık iki ay içinde büyüyüp çiçek açarlar. Haziran ayında dikerseniz, Ağustos ayından itibaren bu çiçeklerin güzelliklerini izleyebilirsiniz. Koyu yeşil, eğrelti otu benzeri yapraklarıyla da dikkat çekerler.

3. Mandevilla

Mandevilla, büyük ve gösterişli çiçekleri ile tropikal bir asmadır. Az bakım gerektiren bu bitki, ilkbaharın sonlarından ilk dona kadar çiçek açar. Kaplarda yetiştirmek için ideal olan Mandevilla, verandalara, güvertelere ve ön bahçelere hoş bir katkı sağlar.

4. İğne Yastığı Çiçeği (Scabiosa)

İğne yastığı çiçeği, çiçek başından çıkan organları nedeniyle adını almıştır. Yazdan sonbahara kadar çiçek açan bu bitki, genellikle birkaç hafta önceden iç mekanda tohum olarak başlatılır. Ancak köklü bir bitkiyle başlamak daha kolay olabilir. Ilıman veya daha sıcak iklimlerde kısmi gölgede en iyi şekilde büyür.

5. Koni Çiçeği (Echinacea)

Koni çiçeği, papatya benzeri görünüme sahip çok yıllık bir kır çiçeğidir. Fidanlıklardan küçük bitkiler olarak satın alıp toprağa dikerek yetiştirilirler. Tüm yaz boyunca mor çiçeklerin tadını çıkarabilir ve gelecek yıl tekrar açacaklarını bilerek bahçenizi renklendirebilirsiniz.