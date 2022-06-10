Bakanlık 'müstehcen' ilan etmişti: Netflix Türkiye'den 'Kalp Çarpıntısı' dizisi kararı
Geçen hafta 'Kalp Çarpıntısı' dizisinin yaş sınırını 18'e yükselten Netflix Türkiye, şimdi de diziye 'muzır' ibaresi ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ana karakterleri eşcinsel olan Alice Oseman'ın 'Kalp Çarpıntısı' isimli çizgi roman serisini muzır ilan etmişti.
Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulu'nca müstehcen ilan edilen Alice Oseman imzalı 'Kalp Çarpıntısı' serisinin dizi uyarlamasına, Netflix Türkiye tarafından 'muzır' ibaresi ekledi.
Dizinin sayfasında, “Bu dizi, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan ‘Kalp Çarpıntısı’ kitabından uyarlanmıştır” ifadeleri yer alıyor.
Ranini Tv'nin haberine göre, 22 Nisan'da 8 bölümlük ilk sezonuyla başlayan "Kalp Çarpıntısı", daha sonra platformdan çift sezonluk onay aldı. Netflix, LGBTIQ+ içeriklerini 18+ ibaresiyle ekrana alsa da dizi, yayına girdiğinde 13+ olarak sınıflandırılmıştı. Ancak geçen hafta Türkiye'de yaş sınırı değişti ve diğer ülkelerin aksine "18+" olarak görünmeye başladı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de Yabancı Yayınları'nın ilk 3 cildini bastığı bastığı 'Kalp Çarpıntısı', Eylül 2021'de bakanlık tarafından muzır ilan edilmişti. Kitabın satışı, kapalı zarflar içerisinde ‘küçüklere zararlıdır’ ibaresi ile yapılıyor.
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