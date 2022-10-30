Atatürk'ün annesinin hayatını anlatan 'Zübeyde' filminin fragmanı yayınlandı: Düşman askerine 'Çanakkale' yanıtı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını konu alan filmin fragmanı yayımlandı. Fragmanda, düşman askerinin, "Mustafa Kemal nerede?" sorusuna Zübeyde Hanım'ın, "Seninkilere sorsana, onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu" yanıtı verdiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 12:47
Atatürk'ün annesinin hayatını anlatan 'Zübeyde' filminin fragmanı yayınlandı: Düşman askerine 'Çanakkale' yanıtı
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Müslüm filminin yapımcılarından Nuri Yıldırım’ın sahibi olduğu ICNN Medya “Zübeyde” filminin ilk fragmanını yayımlandı.

Fragmanda düşman askerinin, Zübeyde Hanım'ın evine girdiği ve "Mustafa Kemal nerede?" diye sorduğu görülüyor.

Zübeyde Hanım'ın ise "Seninkilere sorsana, onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu" yanıtı veriyor.

Fragmanın sonunda ise ekranda “Onurlu savaşçıların yürekli analarına adanmıştır” yazısı beliriyor. Fragmanı yayınlanan filmin ise 2023 yılında vizyona gireceği ön görülüyor.


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