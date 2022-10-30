Atatürk'ün annesinin hayatını anlatan 'Zübeyde' filminin fragmanı yayınlandı: Düşman askerine 'Çanakkale' yanıtı

30 Ekim 2022 Pazar, 12:47

Müslüm filminin yapımcılarından Nuri Yıldırım’ın sahibi olduğu ICNN Medya “Zübeyde” filminin ilk fragmanını yayımlandı.

Fragmanda düşman askerinin, Zübeyde Hanım'ın evine girdiği ve "Mustafa Kemal nerede?" diye sorduğu görülüyor.

Zübeyde Hanım'ın ise "Seninkilere sorsana, onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu" yanıtı veriyor.

Fragmanın sonunda ise ekranda “Onurlu savaşçıların yürekli analarına adanmıştır” yazısı beliriyor. Fragmanı yayınlanan filmin ise 2023 yılında vizyona gireceği ön görülüyor.