Atatürk'ün annesinin hayatını anlatan 'Zübeyde' filminin fragmanı yayınlandı: Düşman askerine 'Çanakkale' yanıtı
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hayatını konu alan filmin fragmanı yayımlandı. Fragmanda, düşman askerinin, "Mustafa Kemal nerede?" sorusuna Zübeyde Hanım'ın, "Seninkilere sorsana, onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu" yanıtı verdiği görüldü.
Müslüm filminin yapımcılarından Nuri Yıldırım’ın sahibi olduğu ICNN Medya “Zübeyde” filminin ilk fragmanını yayımlandı.
Fragmanda düşman askerinin, Zübeyde Hanım'ın evine girdiği ve "Mustafa Kemal nerede?" diye sorduğu görülüyor.
Zübeyde Hanım'ın ise "Seninkilere sorsana, onlar en son Çanakkale'de görmüştü onu" yanıtı veriyor.
Fragmanın sonunda ise ekranda “Onurlu savaşçıların yürekli analarına adanmıştır” yazısı beliriyor. Fragmanı yayınlanan filmin ise 2023 yılında vizyona gireceği ön görülüyor.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi