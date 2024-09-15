Balıkesir Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi

Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:39

Güncelleme: 15.09.2024 - 09:39

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan Şeytan Sofrası, etkileyici manzarası ve hikayesiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken özel bir nokta.

Şeytan Sofrası, hem büyüleyici hem de mistik atmosferiyle efsanelere konu olmuş bir yer. Efsaneye göre 1500'lü yıllarda Ayvalık'ta Rumlar yaşamaktadır. Bunların arasından Penelope isimli Rum, kilise tarafından kovulur.

Bunun üzerine yaşayacak başka bir yer arayan Penelope, bugün Şeytan Sofrası olarak adlandırılan tepeye gelir ve burada yaşamaya başlar. Ayvalık'ta kalan Rum halkı o yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çok sıkıntı çeker ve bunun suçlusu olarak da Penelope'yi görürler.

Penelope'yi öldürerek çektikleri sıkıntılardan kurtulacaklarını düşünen halk zirveye çıkar. Halkın zirveye çıkacağını öğrenen Penelope, onlar için mükemmel bir sofra hazırlar.

Kuraklık yüzünden doğru düzgün yemek yiyemeyen halk, sofrada ziyafetin tadını çıkarırken Penelope'yi öldürmeyi unutur. Yunan halkı yemeklerini yerken Penelope kaçar ve ölümden kurtulur. Bu yüzden bu tepeye Şeytan Sofrası denir.

ŞEYTANIN AYAK İZİ

Şeytan Sofrası'nın simgesi haline gelen ve en çok ziyaret edilen yer ise hiç kuşkusuz şeytanın ayak izi olduğu düşünülen çukur. Efsaneye göre Zeus'un zarar göreceği düşünülerek şeytan kovulur.

Üç ayaklı olduğu düşünülen şeytanın bir ayağı Şeytan Sofrası'ndadır. Diğerleri ise İda Dağı ve Midilli Adası'ndadır. Şeytan Sofrası'nda bulunan bu ayak izi tepenin en ucunda yer alır ve etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir.