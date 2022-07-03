Survivor sonrası gerginlik: Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı 'sildi'

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:33

TV8'in sevilen yarışma Survivor All Star, 30 Haziran akşamı istanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi.

ADEM, ACUN ILICALI'YI SİLDİ

Survivor All Star'ın finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti.

Şimdi de Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Ilıcalı'yı 'sildi'. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.

Adem Kılıçcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.