Survivor sonrası gerginlik: Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı 'sildi'
Fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star'da Nisa Bölükbaşı ile finale kalan ve yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı sosyal medyada takipten çıkardı. Kılıçcı, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
TV8'in sevilen yarışma Survivor All Star, 30 Haziran akşamı istanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı. Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi.
ADEM, ACUN ILICALI'YI SİLDİ
Survivor All Star'ın finalinde önce 3. olan Batuhan'ın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyerek Acun Ilıcalı'ya sitem etti.
Şimdi de Survivor tarihinde üçüncü kez final koltuğuna oturarak büyük bir başarıya imza atan Adem, Acun Ilıcalı'yı 'sildi'. Adem Kılıçcı, yarışmanın final yapmasının ardından Instagram hesabından Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.
Adem Kılıçcı'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
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