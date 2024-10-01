Yayınlanma: 01.10.2024 - 21:54

Güncelleme: 01.10.2024 - 21:54

Balistik füzenin ne olduğu ve özellikleri merak ediliyor. Peki, balistik füze nedir, ne işe yarar? Balistik füzenin özellikleri ne, hızı ne kadar?

BALISTIK FÜZE NEDİR?

Balistik füze, bir hedefe ulaşmak için atmosferin dışına çıkan ve yerçekimi etkisiyle tekrar yeryüzüne inen bir yörünge izleyen uzun menzilli bir füze. Fırlatıldıktan sonra yakıtını tüketen balistik füze, uçuşunun büyük bir kısmını motor gücü olmadan, yalnızca yörüngesel hareket ve yerçekimi etkisiyle gerçekleştirir. İşleyişi, bir top mermisinin atışına benzer, ancak çok daha uzun menzillere ulaşabilir.

BALISTIK FÜZELERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yörünge ve Aşamalar: Füzeler genellikle fırlatma aşamasında motorları kullanarak hız kazanır ve ardından hedefe doğru yerçekimi etkisiyle süzülerek ilerler. Bu aşamalar genellikle üç ana bölümde incelenir:

Fırlatma Aşaması (Boost Phase): Roket motoru ateşlenir ve füze atmosferin dışına çıkacak kadar yüksek bir hız ve irtifa kazanır.

Orta Aşama (Midcourse Phase): Füze, yörüngede motoru kapalı halde atmosfer dışında ilerler. En uzun aşamadır ve atmosferin dışında olduğu için hava direnci minimum düzeydedir.

Terminal Aşaması (Terminal Phase): Füze yerçekiminin etkisiyle yeryüzüne geri dönmeye başlar ve hedefe ulaşır.

BALISTIK FÜZE TÜRLERİ NELER?

Balistik füze, bir hedefe ulaşmak için atmosferin dışına çıkan ve yerçekimi etkisiyle tekrar yeryüzüne inen bir yörünge izleyen uzun menzilli bir füzedir. Fırlatıldıktan sonra yakıtını tüketen balistik füze, uçuşunun büyük bir kısmını motor gücü olmadan, yalnızca yörüngesel hareket ve yerçekimi etkisiyle gerçekleştirir. İşleyişi, bir top mermisinin atışına benzer, ancak çok daha uzun menzillere ulaşabilir.

Balistik füzeler menzillerine göre farklı kategorilere ayrılır:

Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM): 1.000 kilometreye kadar menzil.

Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM): 1.000 - 3.500 kilometre menzil.

Kıtalararası Balistik Füze (ICBM): 5.500 kilometre ve daha fazla menzil.

Taktik Balistik Füze (TBM): Genellikle daha kısa menzilli ve daha yerel hedefler için kullanılır.

BALISTIK FÜZELERİN KULLANIM ALANI NEDİR?

Balistik füzeler askeri alanlarda stratejik saldırı silahları olarak kullanılır. Çoğunlukla nükleer, kimyasal veya biyolojik savaş başlıkları taşımak üzere tasarlanır. Ancak konvansiyonel (geleneksel patlayıcı) savaş başlıklarıyla da donatılabilirler.