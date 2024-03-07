Swap izi nedir? Ciltte barut izinin tespiti nasıl yapılır?

Swap izi, gündüz kuşağı programları nedeniyle sık kullanılan terimlerden biri oldu. Peki, Swap izi nedir? Ciltte barut izinin tespiti nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:20
Swap izi nedir? Ciltte barut izinin tespiti nasıl yapılır?
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Kriminoloji bilim dalında kullanılan swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir. Peki, swap izi nedir? Ciltte barut izinin tespiti nasıl yapılır?

SWAP İZİ NEDİR?

Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.

Tıpkı silahla atış yapan kişinin elinde barut izi kaldığı gibi, her mermi çekirdeği insan vücuduna girerken kıyafet üzerinde "atış artığı" denilen kimyasal kalıntı bırakıyor.

SWAP İZİ TESTİ NE İÇİN KULLANILIR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.


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