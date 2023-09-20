'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e yönetmeninden övgü

Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:26

Güncelleme: 20.09.2023 - 08:26

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Bambaşka Biri', geçen hafta FOX TV'de yayın hayatına başladı. Dizide Hande Erçel'in oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili eleştiriler gelirken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeşilyurt, savcı Leyla rolüne hayat veren Hande Erçel‘i övdü ve "Seninle beraber bir hikayenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli…" yorumunu yaptı.

İşte o paylaşım...