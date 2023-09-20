'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e yönetmeninden övgü

Sosyal medyada 'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu ve mimikleri gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel'e yönetmeninden övgü dolu sözler geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 08:26
'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuğu eleştirilen Hande Erçel'e yönetmeninden övgü
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Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Bambaşka Biri', geçen hafta FOX TV'de yayın hayatına başladı. Dizide Hande Erçel'in oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili eleştiriler gelirken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeşilyurt, savcı Leyla rolüne hayat veren Hande Erçel‘i övdü ve "Seninle beraber bir hikayenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli…" yorumunu yaptı.

İşte o paylaşım...


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Hande Erçel Bambaşka Biri

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