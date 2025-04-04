Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?

4 Nisan cuma günü banka şubelerinde işlem yapmaya hazırlanan yurttaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?

Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:56

Ramazan Bayramı tatili idari izinle birlikte 9 güne uzatılırken haftanın son gününde bazı kurumlar kapalı olacak. Peki, Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?

4 NİSAN CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Özel bankalar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü. Kamu bankaları da benzer şekilde 2 Nisan tarihi itibariyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de normal işleyiş düzeninde 09.00-17.00 arasında bankalar yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek. 

BANKALAR HANGİ GÜNLERDE ÇALIŞMIYOR?

Bankalar 2025 yılı içerisinde Ramazan Bayramı'nda verilen tatil gibi dini bayramlarda kapalı olacak. Bankalar, resmi tatillerde de hizmet vermeyecek. 


Etiketler: #bankalar açık mı #bankalar #banka

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