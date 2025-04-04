Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?
4 Nisan cuma günü banka şubelerinde işlem yapmaya hazırlanan yurttaşlar, çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatili idari izinle birlikte 9 güne uzatılırken haftanın son gününde bazı kurumlar kapalı olacak. Peki, Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?
4 NİSAN CUMA BANKALAR AÇIK MI?
Özel bankalar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü. Kamu bankaları da benzer şekilde 2 Nisan tarihi itibariyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de normal işleyiş düzeninde 09.00-17.00 arasında bankalar yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek.
BANKALAR HANGİ GÜNLERDE ÇALIŞMIYOR?
Bankalar 2025 yılı içerisinde Ramazan Bayramı'nda verilen tatil gibi dini bayramlarda kapalı olacak. Bankalar, resmi tatillerde de hizmet vermeyecek.
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