Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:56

Ramazan Bayramı tatili idari izinle birlikte 9 güne uzatılırken haftanın son gününde bazı kurumlar kapalı olacak. Peki, Bankalar açık mı? Özel ve kamu bankaları 4 Nisan Cuma çalışıyor mu?

4 NİSAN CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Özel bankalar 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine döndü. Kamu bankaları da benzer şekilde 2 Nisan tarihi itibariyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Türkiye'de normal işleyiş düzeninde 09.00-17.00 arasında bankalar yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek.

BANKALAR HANGİ GÜNLERDE ÇALIŞMIYOR?

Bankalar 2025 yılı içerisinde Ramazan Bayramı'nda verilen tatil gibi dini bayramlarda kapalı olacak. Bankalar, resmi tatillerde de hizmet vermeyecek.