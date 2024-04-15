Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

"Dünyanın en uzun bacaklı kadını," trollerin kendisini sık sık hedef aldığını, fakat buna rağmen, benzersiz olmaktan büyük keyif duyduğunu söylüyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2024 Pazartesi, 16:55
Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

ABD'nin Teksas eyaletinden Maci Currin, ortalama 1 metre 350 santimetrelik bacak boyuyla, "dünyanın en uzun bacaklı kadını" rekorunu dört yıldır elinde tutuyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

TikTok'ta çok sayıda takipçisi olan 21 yaşındaki fenomen, "Çok çeşitli tepkiler alıyorum. İnsanlar anlamadıkları şeylerden nefret eder, bunu biliyorum. Beni 'Slenderman' gibi korku karakterlerine benzetiyorlar" diyor!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

ANSIZIN GELİŞEN FARKINDALIK...

Maci, sözlerine şöyle devam ediyor: "Okul öncesi dönemden beri yaşıtlarımdan hep daha uzun oldum. O zamanlar boyumdan nefret ediyordum, çünkü diğer çocukların zorbalıklarına malzeme edebildikleri tek şey buydu. Fakat sonra düşüncelerim değişti; eşsiz olduğumu fark ettim!"

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

"İnsanlar sık sık, çok güzelsin, modellik mi yapıyorsun?" diyor. 2.08 cm boyunda bir kadın olarak, bununla gurur duyuyorum. Ancak uzun boylu olmanın da dezavantajları yok değil..."

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Maci, "Kapıların altından gerçerken eğilmek zorunda kalmak bazen bir çekiç alıp tüm kirişleri kırma isteği uyandırıyor" diyor...

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

FLÖRT SORUNU!

Genç kadın, flört konusunda da zorlandığını söylüyor. Ekeklerin, boy farkı nedeniyle "onu toplum içinde öpmekten hoşlanmadıklarını," biraz da "utandıklarını" ekliyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

"UYGUN KIYAFET BULMAK DA ZOR..."

Maci için kıyafet alışverişi de sancılı bir süreç ve bunu, şu sözlerle ifade ediyor:

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

"Bedenime uyan uzun pantolonlar oldukça sınırlı. Bu durumda, özel dikim olması gerekiyor ki bu da tek bir kot pantolon için 250 dolar (yaklaşık 8 bin 100 TL) ödemek anlamına geliyor. Bu sebeple, üzerime tam oturan topu topu iki çift kotum var..."

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Genç fenomen, dünya rekorunu elinde tutması nedeniyle sahip olduğu şöhrete rağmen, unvanını korumak konusunda "endişeli olmadığını" söylüyor.

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Maci, sözlerini şöyle noktalıyor:

"Yaklaşık dört yıldır, dünyanın en uzun bacaklı kadını rekorunu elimde tutuyorum. Bu unvana sahip olmanın artık bir anlamı yok. Doğrusu, benim için bir miktar sıradanlaştı. Eğer biri bu unvanı benden almak isterse bundan çok mutlu olurum..."

dünyanın en uzun bacaklı kadını rekor

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