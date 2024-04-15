Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Maci, sözlerini şöyle noktalıyor:

"Yaklaşık dört yıldır, dünyanın en uzun bacaklı kadını rekorunu elimde tutuyorum. Bu unvana sahip olmanın artık bir anlamı yok. Doğrusu, benim için bir miktar sıradanlaştı. Eğer biri bu unvanı benden almak isterse bundan çok mutlu olurum..."