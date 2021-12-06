Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishane için 10 milyon sterlin teklif etti

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:40

İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 19. yüzyılın ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde'ın tutulduğu Reading Hapishanesi'ni satın almak istediğini açıkladı. Günümüzün en önemli sanatçılarından biri olan Banksy, bu kapsamda 10 milyon sterlin (yaklaşık 182 milyon lira) teklif etti.

'ONU YOK EDEN YERİ BİR SANAT SIĞINAĞINA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Bununla birlikte, Banksy'nin katkısı ise Reading İlçe Meclis'ininkiyle birlikte, eski hapishane için yapılan teklifi tahminen 12.6 milyon sterline çıkaracak.

NTV’nin aktardığı habere göre göre Banksy, Wilde'ın 'sihir yaratmak için iki zıt fikri bir araya getirmenin koruyucu azizi' olduğunu belirterek, "Onu yok eden yeri bir sanat sığınağına dönüştürmek o kadar mükemmel hissettiriyor ki, bunu yapmak zorundayız” dedi.

Ünlü yıldızlar da Banksy’e destek verdi. Bu isimler arasında Judi Dench, Sir Kenneth Branagh, Kate Winslet ve Natalie Dormer öne çıkıyor.

HAPİSHANE DUVARINA YAPTIĞI RESMİN ŞABLONUNU SATACAK

Diğer taraftan Banksy, 10 milyon sterlini Reading Hapishanesi'nin duvarına yaptığı resmin şablonunu satarak elde edebileceğini açıkladı. Banksy'nin hapishane duvarına yaptığı figür, hapishaneden uç uca eklediği çarşafından sonuda bir daktilo bulunan bir yazarın yüzleştiği baskıdan kurtuluşunu temsil ediyor.

‘Climbing Rope’ adlı söz konusu eser, bu ayın başlarında sanatçı Grayson Perry'nin Channel 4 serisi Grayson's Art Club için düzenlediği serginin bir parçası olarak Bristol Müzesi ve Sanat Galerisi'nde sergilendi.

OSCAR WİLDE NASIL TUTUKLANDI?

Wilde, Lord Alfred Douglas ile olan eşcinsel ilişkisi ortaya çıkınca ağır ahlaksızlıkla suçlanarak mahkum edildi. 1895-1897 yılları arasında Reading Hapishanesi’nde tutuldu.

Hapsedilirken, eski sevgilisine yazdığı mektuplardan oluşan ‘De Profundis’ yazdı ve serbest bırakıldıktan sonra orada geçirdiği zamanı ‘The Ballad of Reading Gaol’ (Reading Zindanı Baladı) adlı eserinde anlattı.

Hapishane ise İngiltere Kralı 1. Henry tarafından kurulan bir manastır olan Reading manastırının bulunduğu yere inşa edildi. Henry'nin sunağın altına gömüldüğüne inanılıyor ve naaşının şimdi hapishane otoparkının veya duvarlarının altında olduğu düşünülüyor.