Banksy doğruladı: İngiltere'deki eserler bana ait
İngiltere'nin birçok bölgesinde ortaya çıkan yeni duvar resimlerinin kimin eseri olduğu bir haftadır merak ediliyordu. Ünlü sokak sanatçısı Banksy, eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı.
İngiltere'nin kıyı kasabalarında geçtiğimiz hafta birden çok
gizemli duvar resimleri ortaya çıktı. Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin
eserlerinde yaygın olan motifleri içeren çalışmalar büyük merak uyandırdı.
NTV’de yer alan habere göre, bir haftanın ardından Banksy
eserlerin kendine ait olduğunu doğruladı. Anonim sanatçı, resmi Instagram
hesabından "A Great British Spraycation" adlı bir video paylaştı.
Banksy'nin yeni çalışmaları yine dünya sorunlarına güçlü
göndermeler yapıyor.
Eserlerden birinde kağıttan korsan şapkaları giyen, terk
edilmiş bir kano önünde oynayan üç çocuk görülüyor. Çocukların arkasında
"Hepimiz aynı gemideyiz" yazıyor.
Yengeçleriyle ünlü Cromer kasabasındaki eserde, bir grup
keşiş yengeci ellerinde "Yalnızca Lüks Kiralamalar" yazan bir tabela
tutuyor.
Bir şezlongda arkasına yaslanmış kokteyl içen fare gibi çalışmalar da sanatçının yeni eserleri arasında.
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