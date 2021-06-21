Banksy, iki eserinin daha telif hakkını kaybetti
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğini gizlemesinden dolayı telif hakları aleyhine sonuçlanmayı sürdürüyor. Banksy, son olarak iki eserinin telif hakkını da kaybetti. Böylece sanatçının üzerinde yasal hak iddia edemediği eserlerin sayısı 4 oldu.
İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin eserini tebrik kartlarına basarak satan şirket Full Color Black Limited'e açtığı telif davası sonuçlandı. Sanatçının, 2008'de New Orleas'taki 'Girl with an Umbrella' (Şemsiyeli kız) ve Londra'daki eseri 'Radar Rat' (Radar faresi) için açtığı dava aleyhine sonuçlandı.
?Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, Banksy'nin anonim olmayı seçmesi nedeniyle kimliğinin yasal olarak belirlenemeyeceğini ve bu durumun telif hakkı yasaları uyarınca korunmasını engellediğini belirtti.
Karar heyeti ayrıca sanatçının markalaşmak için 2018'de başvuru yaptığı ancak herhangi bir mal veya hizmet üretip sattığına dair yeterli kanıt sunmadığını da vurguladı.
Heyet Banksy'nin 2019'da Croydon'da bir dükkan tuttuğunu ancak hiç açmadığını ve markalaşma kanunlarına uygun görünmek için online satış yaptığını belirttiği kaydedildi. Bu nedenle, sanatçının 'kötü niyetle' hareket ettiği belirtildi.
Banksy daha önce aynı şirkete 'Laugh Now' ve 'Flower Bomber' eserleri için açtığı telif davalarını da aynı sebepten kaybetmişti.
Telif hakkı, bir sanatçının eserini yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl sonra yeniden üretilmesini engellerken, ticari marka bir ürünün ticari kökenini süresiz olarak güvence altına alıyor.
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