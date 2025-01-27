Banu Alkan sağlık durumuyla ilgili konuştu: 'Çok büyük tehlike atlattım'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:24

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:24

Ünlü oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiğine dair çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam'ın 'Afrodit' lakaplı oyuncusu, hastaneye kaldırılmasının sebebinin beyin kanaması değil, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker olduğunu söyledi.

Yaşadığı zorlu durumu anlatan Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim" dedi.

Banu Alkan, sağlık durumunun şu an iyi olduğunu belirterek, "Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti" diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.