Banyo temizliğinde yapılan bu hatalar sağlığınıza mâl olabilir!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 23:10

Güncelleme: 26.04.2024 - 23:10

Banyonuzu temizlemek ev bakımının ve kişisel hijyenin önemli bir parçasıdır. Ancak, doğru yapılmadığında sağlığınıza zarar verebilecek birçok yaygın hata bulunur. İşte bu hatalar ve bunların yerine kullanabileceğiniz sağlıklı çözümler...

Sert Kimyasallarla Temizlik: Sert kimyasallar kullanmak yerine, çevre dostu ve doğal temizlik malzemelerini tercih edin. Karbonat ve doğal temizleyiciler, lavabo, küvet ve fayansları temizlemek için etkili olabilir.

Kimyasalları Karıştırmak: Farklı kimyasalları karıştırmak zehirli dumanlar üretebilir. Birden fazla temizlik malzemesi kullanırken uyarı etiketlerini okuyun ve güvenli bir şekilde kullanın.

Kağıt Havlularla Ovma: Kağıt havlular yerine, çevre dostu ve daha etkili bir seçenek olan mikrofiber bezleri tercih edin.

Tüm Yüzeyler İçin Aynı Temizlik Bezini Kullanmak: Mikropları yaymamak için farklı alanlar için farklı temizlik bezleri kullanın. Her yüzey için ayrı bir bez kullanarak hijyenik bir temizlik sağlayın.

Kirli Tuvalet Fırçası Kullanmak: Tuvalet fırçasını her kullanımdan sonra temizleyip kurutun ve düzenli olarak değiştirin. Alternatif olarak, tek kullanımlık tuvalet temizleme ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Aynayı Yanlış Temizlemek: Aynayı temizlerken üstten başlayıp aşağıya doğru silin. Böylece, temizlik kalıntıları aynanın üzerinde leke bırakmaz.

Kanalizasyondan Kaçınmak: Giderleri düzenli olarak temizleyin ve su seviyesini kontrol edin. Böylece, kötü kokuların ve bakterilerin birikmesini önleyebilirsiniz.

Küfün Ortadan Kaldırılmaması: Küf oluşumunu önlemek için yüzeyleri düzenli olarak temizleyin ve havlu ile duş perdelerini sık sık yıkayın. Islak yüzeyleri kurulayarak küf oluşumunu engelleyin.

En Mikroplu Noktaları Atlamak: Temizlik yaparken musluklar, tuvalet kolu ve ışık düğmeleri gibi en mikroplu noktaları atlamayın. Bu noktaları düzenli olarak temizleyerek mikropların yayılmasını engelleyin.