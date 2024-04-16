Tatil sonrası hızlı toparlama taktikleri (Temizlik diyeti)
İlk zamanlarda sosyal medyada ‘‘Hadi temizlik yapalım’’ diye paylaşıyordum. ‘‘Ne yani, pis miyiz biz?’’ dedi biri. Yani aslında çok da temiz sayılmayız. Her gün bedenimize bazılarını isteyerek bazılarını da istemeyerek toksinleri alıyoruz. Ben almıyorum demeyin. Alıyorsunuz. Bu toksinler bizi yorar, kirletir, yaşlandırır, hastalıklar için ortamı hazırlar, pis bir ev gibi düşünün. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller... Yani aslında sebzeler ve meyveler en güzel temizlikçiler. Bu evin içinin bir anda misler gibi yapıldığını hayal edin... Camlar siliniyor. Yerler mis gibi kokuyor. Ferah bir ev... Temiz çarşaflar falan. Nasıl hissettiniz?
Organlarımız bu temizlik için neyse ki kendi kendilerini çok güzel yönetiyorlar. Ama bunun için dışarıdan bizim yolladığımız malzemeye bakıyorlar. Çünkü ne yersen ve ne içersen ona göre hareket edecek. Böyle bir temizlik anında su içmediğinizi düşünsenize? Susuz olur mu? Olamaz!
Biz nerelerden toksin alıyoruz? Bedenimizi nasıl kirletiyoruz?
- Kirli hava, egzoz,
- Kirli toprak, su
- Kötü ortamda hazırlanmış gıdalar
- Tarım ilaçları,
- Katkı maddeleri,
- Kozmetik,
- Boyalar, ojeler
- Sigara,
- Alkol
- Şekerli yiyecekler ve içecekler
- Fast food,
- İlaçlar,
- Stres, kötü duygular
- Uykusuzluk
- Hareketsiz yaşam
Evet, hangisi yok hayatınızda? En organik beslenen benim deseniz de, saçımı kaşımı gözümü bile organik boyuyorum deseniz de... Kirli havayı solumak bizi etkiler. Temiz havadayım, köye yerleştim deseniz de, beyninizin içindeki düşünceler iyi mi sorarım? Demek istediğim… Az yada çok, bir şekilde iyi yaşlanmak veya kötü yaşlanmak gibi düşünelim... Hepimiz farklı toksinler alıyoruz. Bazılarımızın bedeni çok güzel temizlik yaparken bazıları yapamıyor. Neden? Çünkü beslenme modeli buna uygun değil.
Şimdi size yazacağım örnek menü bir temizlik günü... Buradaki porsiyonlar, rakamlar tabii ki kişiye göre değişir. Sağlık problemi olanlar diyetisyenine sormadan uygulamasın. Kişiye göre revizeler gerekebilir.
Birebir aynısını yapmanız şart değil, önemli olan sebze ağırlıklı birkaç gün geçirmek. Pişmiş sebze olur ise sindirim daha rahat olur.
Buna benzer bir veya birkaç gün geçirmek sizi rahatlatır, hafifletir, gençleştirir...
Temizlik için önce birkaç önerim var:
- Su tüketimini yavaş yavaş artırın
- Et ve et ürünlerini azaltın
- İşlenmiş etleri (salam, sucuk) kesin azaltın
- Aşırı tuzlu gıdaları azaltın (füme et, somon vb)
- Tuzu azaltın ve baharatları artırın
- Mevsiminde taze sebze ve meyveleri dolaba yükleyin
- Tam tahıl, yulaf, karabuğday, bulgurdan korkmayın
Örnek bir gün:
Kahvaltı; taze soğanlı omlet + domatesler
Ara; 1 minik amasya elma
Öğle; enginar + bezelye + taze fasülye + cacık
Ara; 10 çilek + 1 kase yoğurt / 1 bardak kefir
Ara; yeşil çay
Akşam; kabak ve havuç sote ( yoğurtlu) + buharda pişmiş brokoli + pancar salata
Temizlik diyetindeki baharatlar:
- Nane
- Sumak
- Kimyon
- Karabiber
- Pulbiber
- Toz biber
- Zerdeçal
- Zencefil
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Teleferik kazasında 5,5 saat mahsur kaldılar
- Kilosu 600 bin lira oldu
- Eski büyükelçiden dikkat çeken İran - İsrail açıklaması
- Fenerbahçe Süper Kupa'da sahadan çekildi!
- Kütahya 74 yıl sonra CHP'ye geçti!
- Bayram alışverişine çıkan eli boş dönüyor!
- İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor!
- Antalya'nın suyu içilir mi?
- Beşikçioğlu: Part time belediyecilik mi yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'randevu' çağrısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı