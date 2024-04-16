Tatil sonrası hızlı toparlama taktikleri (Temizlik diyeti)

16 Nisan 2024 Salı

İlk zamanlarda sosyal medyada ‘‘Hadi temizlik yapalım’’ diye paylaşıyordum. ‘‘Ne yani, pis miyiz biz?’’ dedi biri. Yani aslında çok da temiz sayılmayız. Her gün bedenimize bazılarını isteyerek bazılarını da istemeyerek toksinleri alıyoruz. Ben almıyorum demeyin. Alıyorsunuz. Bu toksinler bizi yorar, kirletir, yaşlandırır, hastalıklar için ortamı hazırlar, pis bir ev gibi düşünün. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller... Yani aslında sebzeler ve meyveler en güzel temizlikçiler. Bu evin içinin bir anda misler gibi yapıldığını hayal edin... Camlar siliniyor. Yerler mis gibi kokuyor. Ferah bir ev... Temiz çarşaflar falan. Nasıl hissettiniz?

Organlarımız bu temizlik için neyse ki kendi kendilerini çok güzel yönetiyorlar. Ama bunun için dışarıdan bizim yolladığımız malzemeye bakıyorlar. Çünkü ne yersen ve ne içersen ona göre hareket edecek. Böyle bir temizlik anında su içmediğinizi düşünsenize? Susuz olur mu? Olamaz!

Biz nerelerden toksin alıyoruz? Bedenimizi nasıl kirletiyoruz?

Kirli hava, egzoz,

Kirli toprak, su

Kötü ortamda hazırlanmış gıdalar

Tarım ilaçları,

Katkı maddeleri,

Kozmetik,

Boyalar, ojeler

Sigara,

Alkol

Şekerli yiyecekler ve içecekler

Fast food,

İlaçlar,

Stres, kötü duygular

Uykusuzluk

Hareketsiz yaşam

Evet, hangisi yok hayatınızda? En organik beslenen benim deseniz de, saçımı kaşımı gözümü bile organik boyuyorum deseniz de... Kirli havayı solumak bizi etkiler. Temiz havadayım, köye yerleştim deseniz de, beyninizin içindeki düşünceler iyi mi sorarım? Demek istediğim… Az yada çok, bir şekilde iyi yaşlanmak veya kötü yaşlanmak gibi düşünelim... Hepimiz farklı toksinler alıyoruz. Bazılarımızın bedeni çok güzel temizlik yaparken bazıları yapamıyor. Neden? Çünkü beslenme modeli buna uygun değil.

Şimdi size yazacağım örnek menü bir temizlik günü... Buradaki porsiyonlar, rakamlar tabii ki kişiye göre değişir. Sağlık problemi olanlar diyetisyenine sormadan uygulamasın. Kişiye göre revizeler gerekebilir.

Birebir aynısını yapmanız şart değil, önemli olan sebze ağırlıklı birkaç gün geçirmek. Pişmiş sebze olur ise sindirim daha rahat olur.

Buna benzer bir veya birkaç gün geçirmek sizi rahatlatır, hafifletir, gençleştirir...

Temizlik için önce birkaç önerim var:

Su tüketimini yavaş yavaş artırın

Et ve et ürünlerini azaltın

İşlenmiş etleri (salam, sucuk) kesin azaltın

Aşırı tuzlu gıdaları azaltın (füme et, somon vb)

Tuzu azaltın ve baharatları artırın

Mevsiminde taze sebze ve meyveleri dolaba yükleyin

Tam tahıl, yulaf, karabuğday, bulgurdan korkmayın

Örnek bir gün:

Kahvaltı; taze soğanlı omlet + domatesler

Ara; 1 minik amasya elma

Öğle; enginar + bezelye + taze fasülye + cacık

Ara; 10 çilek + 1 kase yoğurt / 1 bardak kefir

Ara; yeşil çay

Akşam; kabak ve havuç sote ( yoğurtlu) + buharda pişmiş brokoli + pancar salata

Temizlik diyetindeki baharatlar: