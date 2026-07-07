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Banyo ve duşakabinde su lekelerine son: Doğal ve etkili arınma

Banyo ve duşakabinde su lekelerine son: Doğal ve etkili arınma

7.07.2026 23:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Banyo ve duşakabinde su lekelerine son: Doğal ve etkili arınma

Banyo temizliği sırasında en fazla dikkat çeken çeşitli noktalardaki su lekeleri olsa da bu görünümü ortadan kaldırmak için basit yöntemler kullanılabilir.
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Banyo temizliğinde en çok vakit harcanan ve ne kadar silinirse silinsin çabucak matlaşan alanların başında duşakabin camları ve seramik araları gelir. Şampuan artıkları, sabun kalıntıları ve sert suyun bıraktığı kalsiyum lekeleri yüzeylerde inatçı bir tabaka oluşturur. Bu görünümü ortadan kaldırmak için ağır kokulu ve solunum yollarını zorlayan kimyasallar yerine mutfaktaki malzemelerle pırıl pırıl bir sonuç yakalayabilirsiniz.

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1. Beyaz Sirke ve Bulaşık Deterjanı İkilisiyle Cam Parlatma

Duşakabin camlarında kuruyan su lekeleri ve sabun kalıntıları, en zor çıkan kirler arasındadır. Beyaz sirkenin çözücü gücü ile birkaç damla bulaşık deterjanının yüzeyi tutma özelliği birleştiğinde kusursuz bir leke çıkarıcı elde edilir.

Uygulama Yolu: Sprey şişesine eşit miktarda ılık su ve beyaz sirke koyulup içine bir çay kaşığı bulaşık deterjanı eklenerek iyice çalkalanmalıdır. Camlara püskürtülen karışım 10 dakika bekletildikten sonra mikrofiber bezle silinir.

Sonuç: Su lekelerinden tamamen arınmış, su kaydırıcı özelliğiyle geç kirlenen pırıl pırıl camlar elde edilir.

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2. Karbonat ve Oksijenli Su ile Derz Arası Beyazlatma

Fayans aralarındaki derzler zamanla nem ve kir çekerek kararır; bu durum banyonun genel olarak dağınık ve kirli görünmesine neden olur. Karbonat ve oksijenli su karışımı, derzlerin orijinal rengine dönmesini sağlayan en güvenli yöntemdir.

Uygulama Yolu: Bir kapta karbonat ve oksijenli su macun kıvamına gelene kadar karıştırılmalı, ardından eski bir diş fırçası yardımıyla derz aralarına sürülüp 20 dakika bekletilmelidir.

Sonuç: Fırçalayıp duruladıktan sonra kararan derzler ilk günkü beyazlığına kavuşur.

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3. Karbonat ve Sıvı Sabunla Lavabo ve Küvet Beyazlatma

Emaye küvetler ve porselen lavabolar zamanla sabun ve kirden ötürü sarımsı bir matlık kazanır. Sert süngerler yüzeyi çizeceği için nazik ama aşındırıcı etkisi olmayan bir temizleyici kullanmak gerekir.

Uygulama Yolu: Lavabonun içine bolca karbonat serpildikten sonra üzerine birkaç damla sıvı sabun damlatılarak nemli bir süngerle nazikçe ovulmalıdır.

Sonuç: Yüzey çizilmeden parlatılır ve banyoda ferah bir temizlik hissi sağlanır.

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