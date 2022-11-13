Uzak Çığlık filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

13 Kasım 2022 Pazar, 16:03

Far Cry, 2004 yılında pc'lere çıkartılmış olan Far Cry adlı oyundan uyarlanan aynı ismi ve hikâyeyi taşıyan Uwe Boll yönetmenliğinde ve Til Schweiger'in başrollerinde olduğu 2008 yapımı bilimkurgu temalı bir sinema filmidir.

UZAK ÇIĞLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Til Schweiger

Emmanuelle Vaugier

Udo Kier

Chris Coppola

Mike Dopud

Ralf Moeller

Craig Fairbrass

Don S. Davis

Michael Paré

Natalia Avelon

UZAK ÇIĞLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jack Carver, Mikronezya adalarındaki bir tekne kiralama şirketinde çalışmaktadır. Adada kereste fabrikası gibi görünen aslında gizli kalıtsal araştırmaların yapıldığı bir askeri ada bulun