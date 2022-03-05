Barbaros Şansal'a 'Şanlıurfa' tehdidi: Etkinlik iptal edildi

05 Mart 2022 Cumartesi, 12:16

Ünlü modacı Barbaros Şansal, 6 Mart’ta Şanlıurfa Barosu Kariyer Günleri kapsamında ‘Cübbeye düğme ve cep neden olmaz’ konulu söyleşi için şehre davet edildi. Ancak, etkinliğin duyulması üzerine birçok kesimden sosyal medya üzerinden tehdit ve tepki mesajları gelmeye başladı.

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; sosyal medyada bir kullanıcı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e “Peygamberler şehri Şanlıurfa’da böyle bir etkinliğin yapılması kabul edilemez. Sayın Vali’den ricamız bu şahsın katılacağı etkinliğin iptal edilmesidir” çağrısında bulundu.

'KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ'

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, “Parlak moda kariyerinin yanında sapkın eşcinsel tercihi ve ateist kimliği ile ön plana çıkmayı tercih eden Barbaros Şansal’ın Şanlıurfa Barosu tarafından davet edilmesi kararlaştırılamaz” mesajı paylaştı.

Coşkun, Vali Abdullah Erin’i etiketlediği bir başka paylaşımına ise, “Terzi yamağı eğer baroya kayıtlı avukatlar için elbise kreasyonuyla geliyorsa bu kurumsal bir davettir. Gündeme bile almaya değmez. Ancak, modacılık kariyeri kisvesi adı altında bu şehre eşcinsel bir elbise giydirilmeye çalışılıyorsa buna kimsenin gücü yetmez” dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Başkanı İsmail Yılmaz da, Şansal’ın gayriahlaki bir düşüncenin temsilcisi olduğunu ileri sürerek Şanlıurfa’ya davet edilemeyeceğini savunan bir mesaj yayınladı.

TEHDİT MEDAJLARINA TEPKİ YAĞDI

Söz konusu nefret ve tehdit paylaşımlarına, kısa sürede çok sayıda kullanıcıdan tepki geldi. Kullanıcılar, İbrahim Coşkun’un profilindeki, “Yaratılanı yaradandan dolayı sevmek” vurgusuna gönderme yaparak, üslubunu eleştirip, nefret söyleminde bulunduğunu ifade etti.

ŞANSAL'DAN AÇIKLAMA: 'ÜZÜLEREK İPTAL EDİYORUM'

Bu paylaşımları sosyal medya hesabından retweet yapan Barbaros Şansal da “Birkaç gündür Urfa Barosu’nun daveti üzerine, tüm yoğun programıma rağmen hiçbir karşılık beklemeden ‘cübbeye düğme ve cep neden olmaz’ı anlatmak için kabul ettiğim Kariyer Günleri programımı can güvenliğimin sağlanamayacağı belli olduğundan üzülerek iptal etmek zorundayım. Teşekkür” paylaşımı yaptı.

BARO BAŞKANI İZOL: 'SİZE TEK BAŞIMA KALKAN OLURUM'

Şansal’ın hakaret ve tehdit içeren mesajların yanı sıra can güvenliği sağlanamayacağı için programı iptal ettiği mesajına Şanlıurfa Barosu Başkanı Mehmet Velat İzol'dan yanıt geldi.

İzol, “Urfa Barosu Şenyaşar ailesinin yanında durduğu gibi, her türlü haksızlığın karşısında durmaya devam edecektir. Nefret suçunu işleyen bu şahıs hakkında her türlü girişimi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Size gerekirse tek başıma kalkan olurum. Bu küstahlığa ve tehdide boyun eğmem” dedi.

Programın iptal edildiği de, Şanlıurfa Barosu tarafından üyelerine bir mesaj ile duyuruldu.

Duyuru mesajında, “Bizi kırmayıp davetimizi kabul eden, bugüne kadar saldırılara rağmen gelme iradesinde olan, ancak bugün saldırıların başka boyuta ulaşması üzerine programı iptal etmek zorunda kalan Sayın Barbaros Şansal’a teşekkür ederiz. Saldıran bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.