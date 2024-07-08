'Barbie' rolüyle çok konuşulmuştu: Margot Robbie hamile olduğunu açıkladı!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:40

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:40

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı.



Avustralyalı oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Karnı belirginleşen 34 yaşındaki Robbie, eşi ile Como Gölü'nde görüntülendi.

Margot Robbie ve Tom Ackerley, Aralık 2016'da gizli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, Margot'nun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Avustralya'nın Byron Körfezi'nde gerçekleşti.

Ünlü çift, 2014 yılında birkaç yakın arkadaşıyla birlikte "LuckyChap Entertainment" yapım şirketini kurdu.

Çift, gişe rekoru kıran Barbie ve Margot'nun diğer filmleri Birds of Prey ve I, Tonya'nın da yapımcılığını üstlendi.

