Barbie'nin Yeni Yüzü: Görme engelli Barbie ile farkındalık artıyor

Barbie'nin kıyafetleri, görme engelli çocukların erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Krista Berger, “Barbie'nin bir oyuncak bebekten çok daha fazlası olduğunun farkındayız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 13:48
Barbie'nin Yeni Yüzü: Görme engelli Barbie ile farkındalık artıyor
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ABD'li oyuncak üreticisi Mattel, 65 yıl önce piyasaya sürdüğü ikonik Barbie bebeklerini daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla yeni bir oyuncak çıkardı: Görme Engelli Barbie. Bu yeni ürün, internet mağazalarında satışa sunuldu.

Marka adına konuşan başkan yardımcısı Krista Berger, “Barbie'nin bir oyuncak bebekten çok daha fazlası olduğunun farkındayız. Barbie, kendini ifade etme kabiliyetini temsil ediyor ve aidiyet duygusu yaratmaya yardımcı oluyor" dedi.

Mattel, Amerikan Görme Engelliler Vakfı ile işbirliği yaparak, çocukların daha fazla temsiliyet bulabilmesi için bu yeni oyuncağı geliştirdi. Görme Engelli Barbie'nin eteğindeki elastik bel bandı gibi detaylar, bebeği giydirmeyi kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Ayrıca, ürün ambalajında Braille alfabesiyle yazılmış 'Barbie' kelimesi yer alıyor.


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