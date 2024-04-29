Barbie yönetmeninden 'Narnia Günlükleri' uyarlaması geliyor: Çekimler bu yaz başlayacak...

Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig Netflix ile "Narnia Günlükleri" uyarlaması için anlaştı. Filmin çekimleri bu yaz başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 22:19
Barbie yönetmeninden 'Narnia Günlükleri' uyarlaması geliyor: Çekimler bu yaz başlayacak...
Abone Ol google-news

Greta Gerwig'in "Narnia Günlükleri" uyarlamasının çekimleri Ağustos ayında başlıyor gibi görünüyor. Prodüksiyonun tamamlanması ise tam 7 ay sürecek ve Mart 2025'te bitmesi bekleniyor. Bu da film için 2025 sonu ya da 2026 başında vizyona girmesi olasılığını ortaya koyuyor.

Gerwig, projenin kapsamı hakkında bazı endişelerini dile getirmişti. Ancak hikayelerin büyüsü ve kadın bakış açısının potansiyeli onu cezbetmiş gibi görünüyordu.

Çekimlerin bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başlarında başlaması bekleniyor ve Gerwig'in iki filmlik bir anlaşma yapması bekleniyor.

Gerwig'in "Narnia Günlükleri" uyarlamasının yanı sıra, Disney'in yakında vizyona girecek olan canlı aksiyon "Pamuk Prenses" filmi de dikkat çekiyor. Ancak, bu film, David Hand'in oğlu tarafından "rezalet" olarak nitelendirilmiş ve eleştiri toplamıştı.


Greta Gerwig haberleri Narnia Günlükleri haberleri Netflix haberleri

İlgili Haberler

"Barbie" devam filmi belirsizliği: Margot Robbie ve Greta Gerwig açıklamalarda bulundu!
'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig, Cannes jüri başkanlığıyla sinema tarihine geçiyor

'Barbie' filminin yönetmeni Greta Gerwig, Cannes jüri başkanlığıyla sinema tarihine geçiyor
Greta Gerwig Barbie'nin devam filmine sıcak bakıyor...

Greta Gerwig Barbie'nin devam filmine sıcak bakıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

6 gollü nefes kesen mücadele: Trabzonspor, Onuachu'yla güldü! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

6 gollü nefes kesen mücadele: Trabzonspor, Onuachu'yla güldü! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK
Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı

Özcan Deniz’in oğlu büyüdü! 6 yaşına basan Kuzey’in son hali şaşırttı
2 yıl aranın ardından döndüler: Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!

2 yıl aranın ardından döndüler: Süper Lig'e yükselen 2. takım belli oldu!
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü

'İnci Taneleri’nde Azem'in kızı Nehir ilk kez göründü
Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’

Tarık Mengüç’ten çarpıcı açıklama: ‘Servet ödedim’
Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Bu çocuk bir dahi'

Barcelona'dan Arda Güler'e büyük övgü: 'Bu çocuk bir dahi'
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!