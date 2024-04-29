Barbie yönetmeninden 'Narnia Günlükleri' uyarlaması geliyor: Çekimler bu yaz başlayacak...
Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig Netflix ile "Narnia Günlükleri" uyarlaması için anlaştı. Filmin çekimleri bu yaz başlayacak.
Greta Gerwig'in "Narnia Günlükleri" uyarlamasının çekimleri Ağustos ayında başlıyor gibi görünüyor. Prodüksiyonun tamamlanması ise tam 7 ay sürecek ve Mart 2025'te bitmesi bekleniyor. Bu da film için 2025 sonu ya da 2026 başında vizyona girmesi olasılığını ortaya koyuyor.
Gerwig, projenin kapsamı hakkında bazı endişelerini dile getirmişti. Ancak hikayelerin büyüsü ve kadın bakış açısının potansiyeli onu cezbetmiş gibi görünüyordu.
Çekimlerin bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başlarında başlaması bekleniyor ve Gerwig'in iki filmlik bir anlaşma yapması bekleniyor.
Gerwig'in "Narnia Günlükleri" uyarlamasının yanı sıra, Disney'in yakında vizyona girecek olan canlı aksiyon "Pamuk Prenses" filmi de dikkat çekiyor. Ancak, bu film, David Hand'in oğlu tarafından "rezalet" olarak nitelendirilmiş ve eleştiri toplamıştı.
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